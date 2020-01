-Çağlayan: ''Ben de ikinci sınıfım'' BERLİN (A.A) - 08.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokma çabalarına hiç kimseden etkilenmeden devam ettiklerini söyledi. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ''Fruit Logistica'' fuarının açılışının ardından stantları gezen Bakan Çağlayan, daha sonra Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, Müslümanları eleştiren Thilo Sarrazin'i ima ederek, bazı insanların sadece meyve ve sebze sattığı için Türkleri 2. sınıf vatandaş olarak gördüğünü belirterek, bu konuda ne düşündüğünü sorması üzerine Bakan Çağlayan, ''Yaş meyve ve sebze satmak ikinci sınıfsa, ben de ikinci sınıfım. Bir defa şuna dikkati çekmek isterim ki en fazla ihracatı Almanya'ya yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 46'sı Avrupa'ya yapılıyor. Avrupa'ya yapmış olduğumuz ihracatın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden müteşekkildir. Bugün İngiltere'de evlerde kullanılan buzdolaplarından her sekizde biri Türkiye'de yapılıyor. Avrupa'daki her 3 televizyondan biri Türk malı'' dedi. Yaş meyve ve sebzeye sahip olmayan ülkelerin, ihtiyaçlarını Türkiye'den karşıladığını ve bu sektörde üretim için milyonlarca insanın ter döktüğünü ifade eden Çağlayan, ''Kem söz sahibine aittir. Biz işimize bakarız. Polemiğe de girmeyiz. Biz gece gündüz, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokma çabalarımıza aynen devam ediyoruz'' diye konuştu. Çağlayan, 2023 yılının Türkiye'nin en başarılı dönemi olacağını, dünyadaki en büyük 10. ekonomi arasına girme, ihracatı 500 milyar, yaş meyve ve sebze ihracatını ise 10 milyar dolara çıkarmaya dönük çabaları sürdüreceklerini dile getirerek, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi. -Bakan Aigner'den AA'ya açıklama- Bakan Aigner de, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye ile Almanya'nın uzun yıllardan beri güvenilir ve yakın müttefik ülkeler olduğunu belirterek, Türkiye'nin en fazla ihracatı Almanya ve diğer AB ülkelerine yaptığını ifade etti. Türkiye ile Almanya'nın bunun yanı sıra tarım sektöründe ortak projeler yaptıklarını vurgulayan, bundan her iki ülkenin de faydalandığını bildirdi. Aigner, gelecekte de Türkiye ile işbirliğini ve ortak projelerle ilgili çabalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.