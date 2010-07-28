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Dünya

ÇAĞLAYAN, AZERBAYCAN'A GELDİ BAKÜ (A.A)

28 Temmuz 2010 02:26

-ÇAĞLAYAN, AZERBAYCAN'A GELDİ BAKÜ (A.A) - 27.07.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, yarın başlayacak iki günlük resmi temaslar için, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Uluslararası Haydar Aliyev Havalaanı'nda Bakan Çağlayan'ı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Çağlayan'ı yarın Zagulba Sarayı'nda kabul edecek. Çağlayan, Azerbaycan ziyaretinin son gününde de Türkiye-Azerbaycan iş forumuna katılacak ve ''Türk Dünyası Riyad Ticaret Merkezi''nin resmi açılışını yapacak. 

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