Çağlayan: ‘Allah affediyor bankalar da affedecektir’

Reel sektöre destek için Sicil Affı yasasını çıkaran Zafer Çağlayan, kredi musluklarını sıkmakla suçladığı bankalara ise sert bir mesaj verdi: "Fantezi olsun diye kanun çıkmıyor, Allah affediyor siz de affedin"



Senet, krediler ve çekler dahil toplam 12 milyon adet işlemi kapsayan Sicil Affı Yasası çıktı ama merak edilen, kanunun nasıl uygulanacağı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, bankalara "Fantezi olsun diye kanun çıkarılmaz. Bu kanun bahaneyi ortadan kaldırıyor. Merkez Bankası başta olmak üzere herkes uygulamak mecburiyetinde" dedi.



KOBİ'ye iki kat destek



Bankaları vicdani ve etik davranmaya davet eden Çağlayan, "Allah affediyor. Umarım bankalar da affedecektir" diyerek bir uyarı mesaj yolladı. Kanundan, borcunu ödediği takdirde toplam 499 bin 567 ferdi kredi kaydının faydalanacağını belirten Çağlayan, ödenmemiş 1 milyon 221 bin 859 kredi kartı bulunduğunu ve kanunun ardından 1 milyon 919 bin 963 kayıtın silinmiş olacağını da bildirdi.



Yeni teşvikler yolda



KOSGEB kredilerini de değinen Zafer Çağlayan, bu yıl içinde ikiye katlamayı planladıklarını bildirdi. Çağlayan, Eximbank desteklerin süreceğini ve yeni bir teşvik sistemi için çalıştıklarını açıkladı. Türkiye genelinde teşvikleri yayarak 81 ile 81 teşvik vereceklerini de söyleyen Çağlayan, her ilin özelliğine göre bir teşvik sistemi geliştireceklerini açıkladı ve ekledi, "İki il arasında teşvik nedeniyle haksız rekabet olmayacak. Hangi il neye uygunsa ona göre şekillendireceğiz." Çağlayan Merkez Bankası'na da yüklenerek faiz indiriminde inatlaştığını ve geç kaldığını vurguladı.



'Otomotiv sektörü için eylem planı hazır'



Otomotiv sektörü ile ilgili olarak özel çalışmalar yaptıklarını belirten Çağlayan, "Derdimiz otomotiv sektöründeki iç pazarı mutlaka kuvvetlendirecek tedbirleri almak. Sektörle ilgili strateji eylem planı kısa, orta ve uzun tedbirler setidir. Neler yapılabileceğini, sektörün idari mevzuatla ilgili, mali anlamda rekabet gücü gibi tek tek eylemleri koyuyoruz" dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülen ve geçtiğimiz gün tamamlanan plan ile ilgili detay vermeyen Çağlayan, ''Otomotiv sektöründe ne yapılacağı söylenmez, yapılır. Öbür türlü çünkü beklenti yaratıldığı zaman durmuş pazar iyice durur'' dedi. Çağlayan aynı zamanda Maliye Bakanlığı ve Hazine ile de bir araya geleceklerini açıkladı.



KOBİ'lerde güçlerin birleşmesi şart



* Türkiye'de şirketlerin ölçek problemi var.



* Küçük olan şirketler konsolide edilmeli



* Güçleri birleştirerek iş yapmamız lazım



* KOBİ'lerin birleşmesi için mevzuat değişiyor



* Türkiye'de 2 milyon firma arasından 1.500'ü toplam kârın yüzde 50'sini alıyor



* Kârlı firmaların özelliği aktiflerinin 100 milyon TL ve üzeri olması



İş âlemi özel kurtarma istiyor



Zafer Çağlayan, Türkiye'nin krizden Avrupa ve ABD'ye göre daha az etkilendiğini belirterek, "Kriz derinleşecek diye sakın siz de kriz geçirmeye kalkmayın. İş aleminde ambalajlı bir paket beklentisi var. Biz ABD durumunda değiliz, batan banka yok. Türkiye İngiltere, Fransa değil. Her ülkenin kendine has özellikleri var" dedi.