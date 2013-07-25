Çağlayan: AKP, Türkiye'yi faiz lobisine soydurtmadı, soydurtmayacak

Çağlayan, Bozyazı AKP ilçe teşkilatı önünde düzenlenen "Çay sohbeti" programında yaptığı konuşmada, Taksim Gezi Parkı olaylarında 250 milyon civarında kamu malına zarar verildiğini ifade etti.

Mayıs ayında Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak adeta şahlandığı bir dönem olduğunu belirten Çağlayan, "Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, kalkınmasını birlik ve beraberliğini istemeyenler, kardeş kanı akıtmak isteyenler, Türkiye üzerinden yeniden oyun oynamaya kalktılar. Mayıs ayında yıllardır sürekli borç alarak yaşamak zorunda kaldığımız, 1 milyar dolar borç almak için adeta kapısında nöbet tuttuğumuz ve sürekli borcu borçla karşıladığımız, borç aldığımız için de sürekli talimat aldığımız IMF’ye restimizi çektik. Borcumuzu ödedik ve tarihimizde borcumuzu sıfırladık. Türkiye’de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle geçmiş hükümetlerin, ANAP, MHP, DSP koalisyonunun bıraktığı 23 buçuk milyar dolarlık borcu bu hükümet ödedi. IMF’yle borç-alacak ilişkisi bitti. Şimdi IMF isterse, bizim de şartlarımız uyarsa, artık Türkiye IMF’den borç alan değil, IMF’ye kredi veren bir ülke oluyor" diye konuştu.

10 yıl önce Türkiye’de toplanan vergilerin 86 lirasının faize gittiğini dile getiren Çağlayan, şöyle devam etti:

"Türkiye AK Parti öncesinde toplamış olduğu her 100 liralık verginin 86 lirasını borcun faizine öderdi. Geriye kalan 14 lirayla da ne sağlıkta, ne eğitimde, ne ulaşımda ne de iletişimde hiçbir hizmeti yerine getiremezdi. Bugün gelmiş olduğumuz nokta 10 buçuk yıl önceden çok çok farklı. Şimdi bugün Türkiye, toplamış olduğu her 100 liralık verginin sadece 12 lirasını faize veriyor, 88 lirası benim vatandaşımın cebinde kalıyor. Artık Türkiye’yi faiz lobisine soydurtmuyoruz. Bundan 10 buçuk yıl önce devlet yüzde 60 yüzde 70 faizlerle borçlanabiliyordu. Bundan bir ay öncesine kadar Türkiye’de yıllık faizler yüzde 4,63’e kadar düştü. Yüzde 70’lerden yüzde 4 buçuklara kadar faiz düştü. Bu düşen faiz, aradaki fark kimin cebinde kaldı? Vatandaşımızın cebinde kaldı. Devlet bunlarla hizmet yaptı. Eğer Türkiye AK Parti iktidarını yakalamamış olsaydı, eğer faiz lobisi Türkiye’yi soymaya devam etseydi, 642 milyar faiz lobisinin cebine para sokmak zorunda kalırdık. AK Parti evelallah Türkiye'yi, milletimizi faiz lobisine soydurtmadı, soydurtmayacak."

Türkiye'nin 2023 hedefine doğru hızla ilerlediğini belirten Çağlayan, "Nasıl bundan 10 yıl önce 26'ncı sırada yer alan Türkiye'yi bugün 16'ncı sıraya getirdiysek Allah'ın izniyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi haline getireceğiz. Kişi başına düşen milli geliri de 25 bin dolara çıkaracağız. Kimler rahatsız oluyorsa onları da rahatsız etmeye devam edeceğiz. Zannettiler ki Türkiye'ye ekonomik ve siyasi olarak Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye zarar vereceklerini zannettiler. Evelallah bu millet hepsini yanılttı. En son seçimde yüzde 50'ye yakın oy alan AK Parti, bugünkü yapılan anketlerde yüzde 52 oy seviyesine çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Bozyazı'ya yapılan hizmetleri anlatan Çağlayan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bozyazı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi açıldı. Bu sene öğrenci alacak. Bozyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi bitti. Burası da bu sene öğrenci alacak. Bozayazı'ya yapılacak 32 derslikli ortaokul için ihale aşamasına gelindi. En kısa zamanda bu okulun ihalesi yapılarak yapımına başlanacak. Biz belediye yönetimi hangi partide olursa olsun vatandaşımızın en kaliteli hizmeti alması için partisine bakmaksızın aynı oranda destek veriyoruz destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda da belediye başkanının başka partiden olmasına bakmaksızın Bozyazı'nın yıllardır devam eden kanalizasyon probleminin çözümüne başlandı. Önümüzdeki 2-2,5 yıl içerisinde bitecek."