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Çağlayan Adliyesi'nde YSK protestosu

"Hırsız, yandaş YSK"

18 Nisan 2017 22:31

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 16 Nisan’daki referandumda aldığı “mühürsüz oy” kararı İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde protesto edildi. Protestoda “Hırsız, yandaş YSK” sloganları atıldı.

CHP Gençlik Kolları ve vatandaşlar, referandumda mühürsüz kullanılan oyların da geçerli kabul edileceğini açıklayan YSK'ye iptal dilekçesi vermek için Çağlayan Adliyesi içindeki İl Seçim Kurulu'na geldi.

Yurttaşlar burada YSK'nin skandal kararını da protesto etti. Çağlayan Adliyesi'nde dakikalarca 'Hırsız, yandaş, YSK' sloganları duyuldu. Görevliler yurttaşların protestosunu engellemek isteyince gerginlik çıktı.

İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunmak üzere içeri giren çok sayıda partili, İzmir Marşı söyledi. Bu sırada güvenlik görevlileriyle bazı partililer arasında kısa süren bir itiş kakışma oldu. Daha sonra adliye içine çevik kuvvet polisleri girdi.

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