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Çağlayan Adliyesi'nde şüpheli araç alarmı!

Olay yerine bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor

15 Aralık 2015 18:02

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önüne bırakılan ve şüpheli görülen otomobil için olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Otomobilin bulunduğu yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, adliyenin D-100 Karayolu'na bakan D kapısı önünde park yasağı bulunan alana bırakılan 34 VP 7210 plakalı otomobil şüpheli bulundu.

Güvenlik görevlilerinin aramalarına rağmen sürücüsüne ulaşamayan aracın anahtarının üzerinde olduğu görüldü. Otomobilin çevresine güvenlik şeridi çeken görevliler alanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Adliyenin idaresinden sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Otomobil için bomba imha uzmanları bekleniyor.

 

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