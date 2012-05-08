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Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı!

Cinayet davası sonrasında adliye önünde karşı karşıya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

08 Mayıs 2012 16:57

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen bir cinayet davası sonrasında adliye önünde karşı karşıya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken çatışma sırasında meydanda bulunan vatandaşlar arka arkaya ateşlenin silah yüzünden büyük panik yaşadı.

Silahlı çatışma sonrasında adliye önüne çok sayıda polis sevk edilirken daha önceden husumeti olan iki grup, polis tarafından koruma çemberine alındı.

Daha önce de adliye önünde bıçaklı yaralama olmuştu.

DHA fotomuhabiri Uğur CAN'ın kareleri:

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Cağlayan Adliyesiçatışmaokmeydanı

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