Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis TOMA ile müdahale etti

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Yaklaşık 15 kişilik grup önce adliyenin önünde açıklama yapmak istedi. Ancak çevik kuvvet grubun adliye bahçesine girmesine izin vermedi. Gruba gaz sıkan polis, kalkanlarla grubu iterek adliyenin karşısındaki alana çıkardı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Selahattin Günday'ın haberine göre, Adliye karşısında oturma eylemi yapan gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Bir süre daha oturup, basın açıklaması yapmak istediklerini belirten gruba polis yine izin vermedi. Bu kez gruba, TOMA ile basınçlı su sıkıldı.

Suyun sıkılması ile birlikte grup Çağlayan’a doğru kaçmaya başladı. Çevik kuvvet polisi bir süre meydanda grubun peşinden gitti. Gruptakiler ara sokaklara kaçarak dağıldı. Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı dün medyaya yansımıştı.