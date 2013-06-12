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Çağlayan Adliyesi'nde avukatlardan protesto

Avukatlar, adliye binasında toplanarak dünkü gözaltıları protesto etti

12 Haziran 2013 17:17

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda toplanan avukatlar dün 50 meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto etti.
 
\Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde dün Gezi Parkı eylemlerine destek veren avukatlar gözaltına alındı. Protesto polis müdahalesiyle son buldu ve 50'ye yakın avukat gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı ile görüşen İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın devreye girmesiyle avukatlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Avukatlar, bugün adliye binasında toplanarak dünkü gözaltıları protesto etti.

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