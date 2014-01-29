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Çağlayan Adliyesi'nde 90 savcının görev yeri değişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu göreve atandıktan sonra yaptığı açıklamada, 'ciddi değişiklikler yapacağız. Geldiğimiz belli olsun' demişti

29 Ocak 2014 19:32

17 Aralık operasyonunu takiben ülke çapında çalışma yeri değiştirilen savcılara 90 isim daha eklendi. Görevden almalar, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda  yaşandı. Çağlayan Adliyesi’nde görevli 192 savcıdan 90’ının görev yeri değişti. 30 yılı aşkın bir süredir basın savcılığı yapan Nermin Altınok da bu görevden alınarak duruşma savcılığına çekildi.

17 Aralık’ta başlayan, yolsuzluk iddiaları ile yürütülen operasona bakan savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in görev yerlerinin değiştirildiği öğle saatlerinde kendilerine ulaşan e-posta yoluyla haber verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu göreve atandıktan sonra yaptığı açıklamada, “ciddi değişiklikler yapacağız. Geldiğimiz belli olsun” demişti.

 

Adliye'de köklü değişiklikler

 

Yeni Başsavcı Salihoğlu, 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe konan çalışma talimatını değiştirdi. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu ile Malvarlığına Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu kapatıldı. Bu iki büro Genel Soruşturma Bürosu adı altında birleştirildi. 
 

Kaçakçılık, örgüt ve ekonomik suçlar tek büroda

 
Başsavcı Hadi Salihoğlu Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Kaçakçılık- Nakrotik Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nu da tek çatı altında toplandı. Yeni kurulan birime ‘Kaçakçılık, Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ adı verildi. Bu büro ayrıca, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda düzenlenen suçlara da bakacak. 
 

Evraklar, doğrudan savcılara gitmiyor

 
Başsavcı Salihoğlu bürolara gelen evraklardan, ‘örgütlü suç kapsamında’ olan evrakların doğrudan savcılara gitmesini de yasakladı. Yeni talimata göre Kaçakçılık, Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na gelen evraklardan ‘örgütlü suç kapsamında olanlar’ otomatik tevziye tabi tutulmadan önce ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından incelenecek, bürodaki cumhuriyet savcısına bizzat başsavcı vekili tarafından verilecek.
 

Takip izni almak için özel büro kuruldu 

 
Başsavcı Salihoğlu, ‘ Teknik Büro’ adında yeni bir büro da kurdu. Talimatta şu bilgilere yer verildi: “Tüm bürolarda CMK’nın 135,137,139 ve 140. Maddeleri gereğince teknik ve fiziki takip yapılacak ve gizli soruşturmacı atanacak soruşturma evraklarında tek bir cumhuriyet savcısının sorumluluğunda ve belirli katipler görevlendirilerek teknik ve fiziki takip işlemleri ile gizli soruşturmacı atanma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Teknik Büro adında yeni büro kurulmuştur.”
Yeni talimata göre, savcı teknik ve fiziki takip istemini Teknik Büro’ya iletecek ve gerekçelerini de açıklayacak. Teknik büro bu talebe “ uygun ” derse, talep mahkemeye gönderilecek.

 

 

 

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