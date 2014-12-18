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Çağlayan Adliyesi ve Vatan Emniyet'te '17:25' eylemi; Yolsuzlukları unutmayacağız, korkma titre!

17 Aralık'ın yıl dönümü Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eylemlerle hatırlatıldı

18 Aralık 2014 02:00

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan14 Aralık operasyonunu protesto eden vatandaşlar 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını saat 17.25'te ıslıklarla hatırlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, geri sayım yaparak 17/25 Aralık operasyonlarının unutturulamayacağını söyledi.

 

Çağlayan Adliyesi

 

Geçen yıl 17 Aralık'ta yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, 1. yılında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eylemlerle hatırlatıldı. İstanbul Adliyesi önünde yağmur altında toplanan binlerce vatandaş, geriye sayım yaparak saat 17.25'te, 'Hırsız var', 'Korkma titre', '17/25 unutulamaz' sloganlarıyla birlikte düdük çaldı.

 

Vatan emniyet

 

Yağmur altında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen vatandaşlar saat 17.25'te ıslık çalarak geri sayım yaptı. "17/25 unutturulamaz" şeklinde slogan atan vatandaşlar, operasyonların kapatılmak istenmesine tepki gösterdi. Kalabalığın bir kısmının '17', diğer kısmının '25' şeklinde bağırması emniyet önünde stadyumu andıran görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

 

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