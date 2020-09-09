Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralanan olmazken 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Adalet Sarayı önünde meydanda iki grup bir birine silahla ateş etti. Aralarında husumet bulunan 2 grup görülen duruşmalarının ardından adliye önünde birbirlerine silah çekti. Birbirlerine ateş açan gruba adliye önünde bekleyen polisler müdahale etti. Polislerin müdahale ettiği kişiler kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Yaralanan olmadığı olayda 5 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.