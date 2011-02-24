-ÇAĞLAYAN: ''7 BİN VATANDAŞIMIZ GETİRİLDİ'' ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 7 bin Türkün Libya'dan çeşitli yollarla Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Çağlayan, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Türk Eximbank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Arap Türk Bankası, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşverenler Sendikası ve Libya'da iş yapan Türk müteahhitlik firmalarının temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Bakan Çağlayan, toplantıda yaptığı konuşmada, Libya'da bulunan bir kısım Türkün kara yoluyla Libya'nın komşu ülkelerine ulaştırıldığını belirterek, 6 bin kişi alabilecek bir deniz filosunun da oluşturulduğunu söyledi. Bingazi'de kalan Türklerin sayısının 890 olduğunu ifade eden Çağlayan, 606 yabancı uyruklu firma çalışanı da dahil kentte bin 496 kişinin bulunduğunu kaydetti. İskenderun gemisinin saat 12.00 itibariyle Bingazi'de olacağını anlatan Çağlayan, saat 12.00'dan sonra Bingazi'deki tüm vatandaşların ve yabancı uyruklu firma çalışanlarının alınıp Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Çağlayan, gelişen olağanüstü olaylardan dolayı Libya'daki müteahhitlerin ve çalışanların sadece bir mola verdiğini ifade ederek, olayların yatışmasıyla birlikte bu ülkedeki kişilerin tekrar işlerinin başına döneceklerini bildirdi. Çağlayan, Libya'ya yönelik ihracat rakamları konusunda da bilgi verirken, bu ülkeye 2010 yılının 1 Şubat-22 Şubat tarihleri arasında 108 milyon dolar ihracat yapıldığını, bu yıl aynı dönemde ise 126 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti. Mevcut gelişmelerin Libya'ya yönelik ihracat artışını negatif yönde etkileyebileceğini belirten Çağlayan, ihracat rakamlarında geçici bir azalma olabileceğini söyledi. Çağlayan, olayların yaşandığı Mısır'a yapılan ihracatın da geçen yıl 1 Şubat-22 Şubat tarihleri arasında 342 milyon dolar, bu yıl aynı dönemde ise 261 milyon dolar olduğunu kaydetti. Geçen yıl 1 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında Tunus'a 103 milyon dolarlık, bu yıl aynı tarihlerde ise 62 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Çağlayan, Tunus'a 1 Şubat-22 Şubat tarihlerinde geçen yıl 36 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın bu yılın aynı döneminde 33 milyon dolara gerilediğini ifade etti. -UÇAK ANTALYA HAVALİMANI'NA İNDİ- Trablus Havaalanı'ndan kalkan bir uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Libya'da faaliyette bulunan Rönesans inşaat şirketi çalışanlarını taşıyan uçak, saat 12.20'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Şirket yetkilileri, uçağın gece beklendiğini ancak Trablus Havaalanı'ndaki kargaşa nedeniyle geciktiğini belirterek, uçakta 176 yolcu bulunduğunu bildirdiler. Bir uçağın daha Antalya'ya geleceğini kaydeden yetkililer, yolcuların, kumanya dağıtıldıktan sonra otobüslerle yaşadıkları kentlere gönderileceklerini, ihtiyaç halinde otellerden de yer ayrıldığını söylediler. -''SAMSUN'' GEMİSİ CUMARTESİ SABAHI TRABLUS'TA- Libya'daki Türklerin tahliyesine katılmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan ''Samsun'' gemisinin, cumartesi günü sabah saatlerinde Trablus'a ulaşması bekleniyor. Deniz Cruise & Ferry Lines şirketine ait olan Kaptan Atilla Günsur yönetimindeki ''Samsun'' adlı gemi, Akdeniz'de Girit adası açıklarında Trablus Limanı'na ulaşmak üzere seyrediyor. Gemide, Türk Kızılayının hazırladığı 1000 kişilik gıda ve sağlık yardım malzemesinin yanı sıra 39 personel, İstanbul Deniz Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis, 4 yolcu, Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden 1 doktor, 1 hemşire ve 2 teknisyen ile Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri bulunuyor. -CENAZENİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ- Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Libya'daki olaylarda, Trablus yakınlarındaki şantiyede silahla vurularak öldürülen Trabzonlu işçi Yunus Emre Çelik'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Kızılcık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik'in cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Cenazenin nakli konusunda henüz netleşen bir durum olmadığını ifade eden Kızılcık, konunun bugün netleşmesinin beklendiğini kaydetti. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, sürekli olarak Yunus Emre Çelik'in yakınlarını arayarak gelişmeler hakkında kendilerine bilgi verdikleri öğrenildi. -ALİTALİA TRABLUS SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI- İtalya İçişleri Bakanı Roberto Maroni, ülkesinin, Libya'daki durumun kötüleşmesinden dolayı "korkunç" bir insani kriz riskine karşı koyması konusunda Avrupa ülkelerinin yardımını istedi. AB içişleri ve adalet bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Maroni, Avrupa ülkelerinin desteğini istediğini, çünkü Akdeniz'de olan bitenlerin sadece İtalya'nın ve Akdeniz ülkelerinin sorunu değil, Avrupa ve tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti. İtalya, Muammer Kaddafi'nin iktidardan devrilmesi halinde en az 200 bin ila 300 bin arasında bir göç dalgasından endişe duyduğunu belirtiyor. Öte yandan İtalyan havayolu şirketi Alitalia, Libya'daki durum yüzünden tüm Trablus uçuşlarını askıya aldığını bildirdi. Şirketten yayımlanan bildiride, Trablus havaalanınındaki mevcut durum yüzünden, bu hattaki tüm düzenli uçuşların, havaalanındaki gerekli koşullar yerine getirilmeden yapılmayacağı kaydedildi. Alitalia'nın Trablus'a günde iki uçuşu bulunuyordu. Şirket, İtalya dışişleri bakanlığıyla temas halinde bulunduklarını ve Libya'daki İtalyanların getirilmesi için özel uçuş düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. -ÖLÜ SAYISI ABARTILDI- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, protestoculara karşı hava saldırılarını yalanlarken, ölü sayısının abartıldığını iddia etti. Seyfülislam Kaddafi açıklamasında, güvenlik güçlerinden kaynaklanan ölü sayısının sınırlı olduğu söyledi. Libya'da hükümet, ülkenin doğusundaki ve başkentin yakınındaki belli başlı şehir ve kasabaların isyancıların eline geçmesinden sonra ülkede kontrolü sağlamaya çalışıyor. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini dünkü açıklamasında, ölü sayısının bini bulduğunu tahmin ettiklerni söylemişti.