-Çağlayan: ''4 bin 619 yatırım teşvik belgesi düzenlendi'' ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2011 yılında 57,9 milyar lira sabit yatırım tutarında 4 bin 619 yatırım teşvik belgesinin düzenlendiğini ve söz konusu yatırım teşvik belgelerinin 132 bin 125 bin kişilik istihdam sağlamasının öngörüldüğünü bildirdi. Bakan Çağlayan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yatırım teşvik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl Aralık ayında düzenlenen 500 adet yatırım teşvik belgesinin sabit yatırım tutarının 8,3 milyar lira, öngördüğü istihdam sayısının ise 15 bin 169 kişi olduğunu belirtti. Teşvik belgeli projelerin 6,2 milyar lira tutarındaki 477 adedinin yerli yatırımcılar, 2,1 milyar lira tutarındaki 23 adedinin ise uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceğini aktaran Çağlayan, 2011 yılının tamamında ise 57,9 milyar lira sabit yatırım tutarı olan, 4 bin 619 adet proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ifade etti. Söz konusu teşvik belgelerinin 132 bin 125 kişilik istihdam sağlamasının öngörüldüğünü dile getiren Çağlayan, şunları kaydetti: ''2011 yılında yatırım teşvik belgesi alan söz konusu projelerin 47,6 milyar lira tutarındaki 4 bin 389 adedi yerli; 10,3 milyar lira tutarındaki 230 adedi ise uluslararası sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilecek. 2011 yılında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 57,9 milyar liralık toplam sabit yatırım tutarının 25,9 milyar lirası imalat, 15,3 milyar lirası enerji, 15,1 milyar lirası hizmetler, 1,5 milyar lirası ise madencilik sektöründedir. İmalat sanayi alt sektörü olan, dokuma ve giyim sektöründe 2010 yılında 2,4 milyar liralık sabit yatırım ve 15 bin 456 kişilik istihdam artışı öngörülürken, 2011 yılında 5,4 milyar liralık sabit yatırım öngörülmektedir. Söz konusu sektörün istihdam öngörüsü ise 19 bin 852'dir. Bu sektörde geçen yıla göre sabit yatırım tutarında 3 milyar liralık bir artış söz konusudur. Bu sektörde geçen yıla göre hem sabit yatırım öngörüsünde hem de istihdam artışında önemli bir artış dikkat çekmektedir.'' -''İthalat önlemi, istihdama ve sabit yatırım tutarına katkı sağladı''- Dokuma ve giyim sektöründe, öngörülen sabit yatırım tutarında ve beklenen istihdam katkısında Bakanlıkça alınan ithalat önleminin önemli ölçüde etkili olduğunu aktaran Çağlayan, teşvik uygulamasının başladığı dönemden itibaren aylık ortalama 210 milyon liralık sabit yatırım ve bin 320 kişilik istihdam artışı öngörüsüyle teşvik verilirken, geçen yılın Mart ve Nisan aylarında verilen teşviklerle bu sektörde ortalama sabit yatırımın 780 milyon lira düzeyine ve ortalama istihdam artışının 2 bin 900 kişi düzeyine kadar yükseldiğini bildirdi. Bakan Çağlayan, alınan karardan sonra bu sektörde sonraki aylarda aylık ortalama sabit yatırım öngörüsünün 380 milyon lira düzeyine ve istihdam artışının bin 400 kişi düzeyine çıktığını belirterek, şöyle devam etti: ''2011 yılında dokuma ve giyim sektöründe 5,4 milyar liralık sabit yatırım öngörüsünün yüzde 69'u yeni yatırım, yüzde 22'si de tevsi yatırımlardan oluşmaktadır. Bu da açık bir şekilde alınan önlemin sabit yatırım ve istihdam artışına katkı sağladığını net bir şekilde göstermektedir. 2011 yılında verilen yatırım teşvik belgelerinde enerji sektöründeki artış dikkat çekicidir. Enerji sektöründe 2010 yılında 9,6 milyar liralık sabit yatırım ve 3 bin 17 kişilik istihdam öngörülürken, 2011 yılında 15,3 milyar liralık sabit yatırım ve 4 bin 647 kişilik istihdam öngörülmektedir. Geçen yıla göre enerji sektörüne verilen yatırım teşvik belgelerinde 5,8 milyar liralık sabit yatırım artışı söz konusudur. Özellikle Türkiye gibi hızlı büyüyen bir ülkenin en önemli ihtiyaçlarından birisi de enerjidir. Bu sektöre yönelik teşviklerin ekonomimize yansımaları kapasite artışı ile sınırlı kalmamakta, istihdam artışı ve cari açığı azaltıcı etkisi olmaktadır.'' Yatırım teşvik sisteminin öncelikli amaçlarından birinin bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak olduğunu aktaran Çağlayan, bu çerçevede (gelişmişlik düzeyi en düşük olan iller) 4. Bölgede verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen sabit yatırım tutarı payının toplam yatırım teşvik belgeleri içinde 2009 yılında yüzde 10, 2010 yılında yüzde 9 iken 2011 yılında yüzde 15'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Çağlayan, 4. Bölge için düzenlenen teşvik belgelerinde 2009 yılında 3,5 milyar lira sabit yatırım tutarı öngörülürken, 2011 yılında verilen teşvik belgeleri ile bu rakamın 8,8 milyar liraya yükseldiğini, 2010 yılında verilen teşvik belge adedi yüzde 24 iken, 2011 yılında yüzde 19 seviyesine gerilediğini kaydetti.