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Ekonomi

ÇAĞLAYAN: "ZORUNLU KARŞILIKLARIN 1 PUAN ARTIRILMASI ÖNEMLİ" ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 14:39

-ÇAĞLAYAN: "ZORUNLU KARŞILIKLARIN 1 PUAN ARTIRILMASI ÖNEMLİ" ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankasının zorunlu karşılıkları 1 puan artırması kararının önemli olduğunu bildirdi. Çağlayan, İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu 2. toplantısında, Merkez Bankasının bugün açıkladığı zorunlu karşılık oranlarına da değindi. Çağlayan, zorunlu karşılıkların 1 puan artırılması kararının önemli olduğuna dikkati çekerek, ''Her ne kadar Merkez Bankası bağımsız olsa da ve ben bir hükümet üyesi olsam da bunun belki biraz daha artırılmasının faydalı olacağı kanaatimi ifade ediyorum'' dedi. Bu noktada doların gelmiş olduğu seviyenin malum ve ortada olduğunu belirten Çağlayan, ''Bunları proaktif bir şekilde yapmak bence son derece önemli. Yani testi kırılmadan tedbir almak bana göre daha doğru bir yöntem'' diye konuştu.

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