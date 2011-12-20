-Çağlayan: "Sarkozy kıskanma ne olur, çalış senin de olur" MERSİN (A.A) - 20.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin geldiği konumu kıskananların olduğuna dikkati çekerek, "Ey Sarkozy, kıskanma ne olur, çalış senin de olur'' dedi. Bakan Çağlayan, Toros Üniversitesi'nce gerçekleştirilen ''Mersin Kalkınma Sempozyumu'ndaki konuşmasında, şunları söyledi: ''Öyle bir konumdayız ki, Türkiye'yi kıskanmaktan çatlayacak duruma gelmiş olanlar, popülizm krizine girmiş durumdalar. Sanki birileri Fransa'nın sorunlarını çözmüş, AB'nin içinde yaşadığı sıkıntıyı çözmüş gibi üzerine vazife olmayan bir şeyi tarihçilerin yapması gerekenleri üstüne alıyor. Adeta ülkesinde yapılan seçimde Ermenilerin oyunu almak için Türkiye gibi ekonomik partnerini kaybetme adına, popülizm nöbetine tutulmuş gibi kendine vazife olmayan işler yapıyor. Geçmişte Türkiye'ye 'hasta adam' yakıştırmasını yapanlar, yoğun bakım çadırındalar. Allah onlara şifa versin. Tekrar ifade ediyorum ki, Sarkozy kendi işadamının, vatandaşının görüşlerini yansıtmayan, masum Cezayirlileri öldürmüş bir devletin başkanı değilmiş gibi fikir yürütmeye çalışıyor. Kazmış olduğu kuyuda kendisi mutlaka boğulur. Ben hiç bir zaman Fransız mallarına karşı boykot çağrısı yapmadım. Hele ki Fransız yatırımcıların başımızın üstünde yeri var. Ama bu tür hareketler, bana göre Türk halkının en hassas olduğu noktaları kaşıyarak, halkı boykot yapmaya itiyor. Biz de bunu engelleyemeyiz. Sayın Sarkozy, eğer illa katliam arıyorsan, dön kendi tarihine bak. Türkiye'nin bu süreçte alnı açıktır. Bugün ülkemizde binlerce Ermeni kardeşimiz var. Onlarla bir sorunumuz yok. Diğer konu ise siyasilerin alanına giren bir konu değil, tarihçilerin araştırması gereken konular. Bu aslında Türkiye'ye karşı olan kıskançlık krizinin göstergesi. Ey Sarkozy, kıskanma ne olur, çalış senin de olur.''