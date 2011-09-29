-Çağlayan: "MB politikası önemli" ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, konuk olduğu Bloomberg HT televizyonundaki ''Ekoforum'' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çağlayan, Türk lirasının dolar karşısındaki değerine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'de serbest, dalgalı bir kur rejiminin uygulandığını hatırlatarak, Merkez Bankasının gerek gördüğü aralıklarda piyasaya müdahalede bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin bugün kazandığından daha fazla döviz harcamak zorunda olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Çağlayan, ''Artık cari açık bizde kronik bir hale dönüşmüş. Aspirin tedavisiyle falan düzelecek gibi değil. Kesin bir ameliyat, operasyon gerekiyor'' tespitinde bulundu. Merkez Bankasına ilişkin bir soru üzerine de Çağlayan, şunları söyledi: ''Merkez Bankası Başkanı ve onun yönetimi benim geçmişte eleştirdiğim bir yapıda, artık benim eleştiri hakkımı elimden almış durumda. Benim de zaten bin tane işim var, görevim Merkez Bankasını eleştirmek değil. Bütün mesele Merkez Bankasının proaktif olması ve ön alması. Hep bu konuları dile getirdim. Şu ana kadar Merkez Bankasının eksiği, fazlası, hatası olabilir ama genelde yaptığı politika ve zamanlaması son derece önemli. Merkez Bankası da şu anda uluslararası konjonktürdeki gelişmeleri çok yakından izleyerek, almış olduğu tavır ve pozisyonların mutlaka sonuç odaklı olmasına çok dikkat etmek zorunda. Dünyada saygın bir yere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının pozisyonunun bu şekilde devam etmesi bizim açımızdan olmazsa olmaz. Merkez Bankası bir konuda kararlı davrandığında piyasa oyuncularının bunu algılaması son derece önemli. Merkez Bankasının da almayı düşündüğü sonucu mutlaka yakalaması gerekiyor.'' - Haftalık çalışma saatleri - ''Çalışma saatlerinde değişiklik'' yönündeki yorumlara da değinen Çağlayan, bu konuda bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu belirtti. Çağlayan, ''Ben Ekonomi Bakanı olarak çok net ifade etmek istiyorum ki, hükümetimizin hiçbir bakanının ne bu konuda farklı bir görüşü var ne farklı bir çalışma, farklı bir düşünce söz konusu olabilir. Haftalık 45 saat çalışma saati Türkiye için hem istihdamımız açısından hem de gelecekle ilgili yatırımlar açısından Türkiye'nin ciddi bir avantajıdır'' diye konuştu.