-ÇAĞLAYAN: "CARİ AÇIK TEHDİT OLUŞTURMUYOR" ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Ekonomi Bakan Zafer Çağlayan, cari açık konusunun üzerinde durulması gereken bir konu olmakla beraber şu an için Türkiye açısından bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Bakan Çağlayan'a tebrik ziyaretinde bulundu. Buradaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çağlayan, yıl sonu cari açık beklentilerinin ne kadar olduğunun sorulması üzerine daha önce Orta Vadeli Program hedefini yeniden değerlendireceklerini ifade ettiklerini hatırlattı. Şu anda kendi bakanlığının, Kalkınma Bakanlığı'nın, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası'nın sadece cari açık değil, Türkiye'nin dış ticaret dengesi ve 2011 yılıyla ilgili belirlenmiş olan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi noktasında çalışma yaptıklarını anlatan Çağlayan, ''Cari açık konusu üzerinde durulması gereken bir konu olmakla beraber şu an için Türkiye açısından bir tehdit oluşturmamaktadır. Tekrar altını çiziyorum bunun için büyümeyi engellemeye çalışanlar bunun için (faizi yükseltin büyüme dursun) diyenler bilsinler ki çok güçlü bir hükümet çok güçlü bir ekonomi yönetimi var, elindeki rakamları çok net bilen, gören çalışan bir ekip var. Ekonomi yönetimimiz bununla ilgili son derece duyarlı, son derece konu üzerinde ciddi şekilde çalışıyor. Şu anda her hangi bir risk unsuru bizim tarafımızdan görünmüyor'' dedi. Cari açık meselesinin kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler gerektirdiğini belirten Çağlayan, mücadele planlarının kısa vadede alınacak tedbirlerin mevzuat oluşturulması ve Ekonomi Bakanlığı'nın kurulması olduğunu, şimdi de yeni teşvik mevzuatına gidilerek cari açık konusundaki kalıcı önlemleri ve sanayinin üretim yapısının değiştirilmesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Çağlayan, ''Burada biraz daha sabırlı olmakta fayda var bir tehdit oluşturacak bir unsur olmak durumunda değil şu anda'' diye konuştu. -ŞİKE SORUŞTURMASI- Bakan Çağlayan, şike soruşturması ve tutuklamalarla ilgili ne düşündüğünün sorulmasına karşılık da konunun hukuki incelemesi süren bir konu olduğunu, böyle bir şeyin olup olmadığını henüz bilmediklerini ama Türk futbolunun bu tür kötü şeylerle anılmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. ''Bu konuda birşeyler yapılmış mıdır yapılmamış mıdır bilemiyoruz'' diyen Çağlayan, Türk spor camiası ve Türk futbolunun bu durumdan ''kara leke almamasını, yaralanmamasını'' diledi. Çağlayan, ''Dalga dalgayı, dalgalar da sonra durulmayı getirecektir diye düşünüyorum'' dedi. Bakan Çağlayan, ''Muhalefetin yemin tutumu cari açığı ne kadar etkiler, endişeniz var mı?'' şeklindeki soru üzerine de Türkiye'nin son derece modern, teknolojik ve barış içinde bir seçim yapıldığını, şu anda TBMM'de siyasi görüşlerin yüzde 95'inin temsil edildiği bir siyasi yapının olduğunu belirtti ve ''CHP'nin tavrını anlamakta ben gerçekten zorlanıyorum'' dedi.