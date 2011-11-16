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Ekonomi

Çağlayan: "Biz de Turkeywood'u kurarız " MUMBAİ (A.A)

16 Kasım 2011 20:16

-Çağlayan: "Biz de Turkeywood'u kurarız " MUMBAİ (A.A) - 15.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''ABD'nin Hollywood'u, Hindistan'ın Bollywood'u varsa biz de Turkeywood'u kurarız. Bu konuda Sinema İhtisas Bölgesi çalışmaları başlattık'' dedi. Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) ile Uluslararası Hindistan Film Akademisi (IIFA) ve Hindistan Yapımcılar Birliği arasında işbirliğini geliştirmek için iyi niyet anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Hindistan Yapımcılar Birliği Başkanı Ramesh Sippy ile TESİYAP Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tuşunel imzaladı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, imza törenindeki konuşmasında, Türk film sektörünün gelişmesine vurgu yaparak, Türkiye'de izlenen filmlerin yüzde 60'ının yerli yapım olduğunu söyledi. Bollywood ile Türk sinema sektörünün işbirliğinin iki ülke sinema sektörüne de katkı sağlayacağını kaydeden Çağlayan, ''ABD'nin Hollywood'u, Hindistan'ın Bollywood'u varsa biz de Turkeywood'u kurarız. Bu konuda Sinema İhtisas Bölgesi çalışmaları başlattık'' dedi.

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