-Çağlayan: "Bahreyn'in inşaat işlerine talibiz" ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin, dünyanın Çin'den sonra 2. büyük uluslararası müteahhitlik sektörüne sahip olduğunu, ancak Türk müteahhitlerinin Bahreyn'de üstlenmiş olduğu işlerin yeterli olmadığını vurgulayarak, ''Özellikle Doğu Hidd, Doğu Sitra ve Kuzey Şehri isimli 3 yeni yerleşim merkezindeki her türlü proje, mühendislik, mimarlık ve yapım işlerine talip olduğumuzu ifade etmek isterim'' dedi. Bahreyn İskan Bakanı Basim Bin Yakup El Hamer'i Ekonomi Bakanlığında kabul eden Bakan Çağlayan, son günlerde iş adamlarıyla birlikte 4 ülkeye ziyaretlerde bulunduklarını ve bu ziyaretlerde önemli iş bağlantılarının gerçekleştirildiğini belirtti. En kısa zaman içinde Bahreyn'e de gelmek istediğini belirten Çağlayan, özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'de gerçekleştirilen gerek toplu konut gerekse kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalardan elde ettikleri tecrübeleri Bahreyn'le paylaşmak istediklerini söyledi. Konuk bakana, bu alanda Türk müteahhitlik sektörüne güvenebileceklerini dile getiren ve Türk müteahhitlerini tavsiye eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Dünyanın Çin'den sonra 2. büyük uluslararası müteahhitlik sektörüne sahibiz ama maalesef Bahreyn'de müteahhitlerimizin üstlenmiş olduğu işler son derece az. Biz 281 milyon dolarlık 3 tane konut projesinin ötesinde sizlerin 10,20,30 milyar dolarlık işlerinize talibiz. O yüzden özellikle Doğu Hidd, Doğu Sitra ve Kuzey Şehri isimli 3 yeni yerleşim merkezindeki her türlü proje, mühendislik, mimarlık ve yapım işlerine talip olduğumuzu ifade etmek isterim. Değerli kardeşim, bizden iyi stadyum yapan bulamazsınız. Onun için Türk müteahhitleri sizin bu ihtiyacınıza en iyi şekilde cevap verir. Karşılıklı yatırımlarımız da var ama yeterli değil. Bahreynli kardeşlerimizin Türkiye'de 296 milyon dolar, Türk şirketlerinin de Bahreyn'de 170 milyon dolar yatırımı var. Bunu artırmamız gerekiyor.'' Türkiye ile Bahreyn arasında mükemmel bir dostluğun bulunduğunu, bu nedenle son derece mutlu olduğunu dile getiren Çağlayan, Van'da yaşanan deprem sonrasında yapılan yardımlar içinde konuk bakana teşekkür etti. Bakan Çağlayan, bu dostluğa binaen El Hamer'den, EXPO 2020'nin İzmir'de gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin 2015-2016 dönemi için BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği konusunda ve 13. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ev sahipliği konusunda Bahreyn'in desteğini beklediklerini söyledi. Çağlayan ayrıca, Türkiye-Bahreyn 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın 19 Şubat 2010 tarihinde yapıldığını hatırlatarak, gelecek toplantının da bu yılın ikinci çeyreğinde Ankara'da yapılmasının yararlı olacağını ifade etti. İki ülke arasındaki ticari rakamların yetersiz olduğunu aktaran Çağlayan, toplam 272 milyon dolarlık dış ticaret hacminin Türkiye ile Bahreyn gibi iki kardeş ülkenin dostluğuna yakışmadığını ve bunu artırmak istediklerini kaydetti.