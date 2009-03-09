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Ekonomi

Çağlayan: 3 kriz gördüm, düşüş sürpriz değil

Sanayi üretimindeki rekor düşüşün sürpriz olmadığını söyleyen Sanayi Bakanı Çağlayan, “Üç kriz gördüm, dördüncü krizi yaşıyor

09 Mart 2009 02:00

Sanayi üretimindeki rekor düşüşün sürpriz olmadığını söyleyen Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, “Üç kriz gördüm, dördüncü krizi yaşıyorum” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayana Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, sanayi üretiminde Ocak ayında yaşanan yüzde 21,3’lük düşüyle ilgili olarak, şunları söyledi: “Küresel krizin etkileri bunlar. Bu sıkıntıları yaşayacağız. Benim için sürpriz değil bunlar. Neden? Geçmiş tecrübelerimden. Üç kriz gördüm, dördüncü krizi yaşıyorum.

Bir süre böyle gitmek zorunda kalacağız. Ümit ediyorum, yılın sonuna doğru dünyadaki taşlar yerine oturur. ''

Bakan Çağlayan, kurdaki artışın devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu da şöyle yanıtladı: ''Kurdaki yükselişin devam edip etmeyeceğini bilemiyorum. Benim falcılığım yok. Hayatımda ne fal açtım ne de açtırdım. Kehanet de bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim; Merkez Bankası şu anda dalgalı kur sistemi uyguluyor. Buna göre kur bazen yükselebilir, bazen düşebilir.

Bizde bir para kaçışı yok. Yani insanların dövize hücum etmesi söz konusu değil. Bilakis dövizden çıkıp Türk Lirası mevduatına dönen çok ciddi bir rakam var. Faizlerden dolayı da bir kaçış yok.

Tamamıyla dışarıdan kaynaklanan bir durum. Dalgalı kurumuz var, yükselir tekrar düşer. Neticede kur gide gele kendini bir yerlerde bulur.''

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