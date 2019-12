-ÇAĞLAYAN: 2023 HEDEFİ YAKALANABİLİR İZMİR (A.A) - 15.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türkiye'nin gerek siyasi, gerek ekonomik istikrarı, kıymetli ihracatçı arkadaşlarımız ve birbiri ardına gelen veriler, 2023 hedeflerinin yakalanabileceğini gösteriyor'' dedi. Bakan Çağlayan, Kaya İzmir Otel'de Ege İhracatçı Birlikleri'ne (EİB) bağlı birliklerin başkan ve vekilleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi yaptığı konuşmada, 2010 yılında ihracatı, ihracatçılarla birlikte belli bir yere getirdiklerini belirten Çağlayan, 2011 yılında, 2010'da yapamadıklarını, derslerini iyi çalışarak gerçekleştireceklerini söyledi. Devlet Bakanı Çağlayan, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek için önemli bir sorumluluk üstlendiklerini vurgulayarak, ''Bu sorumluluğu yerine getirme konusunda inancım sonsuzdur. Çünkü Türkiye'nin gerek siyasi, gerek ekonomik istikrarı, böylesine kıymetli ihracatçı arkadaşlarımız ve birbiri ardına gelen veriler, bu hedefin yakalanabileceğini gösteriyor'' diye konuştu. Türkiye'nin 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yaparken, bugün sadece 2 sektörde bundan fazla ihracat yapmaya başladığını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''2009 yılında küresel krizde sizlerle el ele vererek ülke ülke dolaşarak ihracatımızı 100 milyar doların altına düşürmedik. 2010 yılında 114 milyar dolara yakın ihracatımızı yaptık. Bu sene hedefimiz, orta vadeli programda 127 milyar dolar. İhracatçılarımız zaten 127 milyar doları geçeceğimizi ifade etti. Bu yılı kriz öncesi yıla çevireceğiz. Önümüzdeki yıllarda 200 milyar dolarları geçeceğimiz günleri hep beraber gerçekleştireceğiz.'' -İŞSİZLİK RAKAMLARI- Sanayi Üretim Endeksinin son yılların en önemli rakamlarını verdiğini, işsizlik rakamlarında da çok önemli gelişmeler kaydedildiğini bildiren Zafer Çağlayan, ''İşsizlik rakamlarında bir önceki aya göre de geçen yılın aynı dönemine göre de çok önemli gelişmeler yaşandı. İşsizlik rakamı yüzde 11, kasım dönemi itibariyle ortaya çıkan rakam. Bu dönemde 1 milyon 113 bin kişi istihdama kavuşmuş ve 650 bin kişi de yeni iş gücü piyasasına katılmış. Bugün Türkiye birçok ülkenin nüfusundan fazla 1 yıl içinde istihdam kaydediyor'' dedi. Bakan Çağlayan, Türkiye'nin yüzde 8'in üzerinde büyüme kaydedeceğini ve Çin ile birlikte dünyanın en büyük büyüme gösteren ülkelerinden biri olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin dünya üstündeki istikrarı, itibarı bütün dünya ülkeleri arasında ciddiyetle takip ediliyor. Birçok devlet başkanları, başbakanlar Türkiye'nin küresel krizde kaydettiği bu başarıyı anlatıyor. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri içinde en az 10 uluslararası üne sahip ürününün olması ve dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması da var. Büyük Atatürk'ün işaret ettiği gibi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine getirme yani Gayri safi Milli Hasılanın 2 trilyon doları geçtiği bir Türkiye'yi beraber inşa etmek için gayret sarf ediyoruz. 2013 yılında inşallah helikopterimizi yapacağız, 2020 yılında kendi uçağımızı yapacağız. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 limanından birini Türkiye'de inşa edeceğiz. Bu hedefler erişilebilir hedeflerdir. '' Bursa'daki Karsan firmasını ziyaret ettiğini anlatan Çağlayan, ABD'de biri Karsan olmak üzere 3 firmanın katıldığı New York taksi ihalesinin açıldığını hatırlattı. Karsan'ın yaptığı taksi modelinin taksicilerin beğenisini kazandığını ve anketlerde birinci olduğunu ifade eden Çağlayan, şunları söyledi: ''Bu firmamız yapmış olduğu, tamamen Türk mühendislerinin bu tasarımıyla ABD'de açık ara birinci çıkan ve en iyi durumda olan firmamız. Biz de firmamıza sahip çıkacağımızın göstergesi olarak tesislerdeydik. Türk mühendislerinin yaptığı araç, Amerika'da çok ciddi bir farkındalık yaratmıştır. Eğer endüstriyel tasarıma önem verirsek dünyada giremeyeceğimiz pazar yok. Yüksek teknoloji ve katma değerli bir ürün yelpazesinde olmamız gerektiğini sizlerle tartışacağız. Biz kilosu bir dolardan tişört yapmaya devam mı edeceğiz yoksa kilosunu 100 bin dolara satabileceğimiz yeni ürünleri mi yelpazemize mi katacağız? Bunun önemini ABD'de gördük.'' -MISIR VE TUNUS'TAKİ GELİŞMELER- Bakan Çağlayan, 1-15 Şubat arasında 4.8 milyar dolar ihracat yapıldığını, geçen yıl aynı dönemde yapılan ihracatın, 3.7 milyar dolar olduğunu bildirdi. İhracat artışının tam gaz devam ettiğini söyleyen Zafer Çağlayan, 1 Ocak ile 15 Şubat arasındaki ihracatın ise 14.5 milyar dolar olduğunu belirtti. Çağlayan, ihracat artışının yüzde 20'nin üzerinde artışla devam ettiğini, ihracatçıların Mısır ve Tunus'ta yaşanan olaylardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri de aldıklarını ifade etti. Tunus'a bir heyet göndereceklerini bildiren Çağlayan, ''Heyet, Tunuslu kardeşlerle birlikte olacağının mesajını verecektir. Mısır'a da çok kısa bir süre içinde heyet oluşturarak göndereceğiz. Ben de önümüzdeki aylarda Mısır'a bir ziyaret yapmayı planlıyorum. Böyle bir ortamda işlerimize devam edeceğimizin mesajını vermiş olacağız'' dedi. Bakan Çağlayan, Türkiye'nin dünyanın her bölgesinde başlattığı dış ticaret politikalarının iyi gittiğini kaydederek, ''Bundan sonra Tunus'ta da Mısır'da da öncülüğü Türk firmaları alacaktır'' diye konuştu. Türkiye'nin dış ticaret stratejisi kapsamında dış ticaret müşavirliği sayısını artırdıklarını ifade eden Zafer Çağlayan, ''Mayıs sonuna kadar dış ticaret müşavirliğimizin, dünyada yüzden fazla ülkede 205 adet diplomatik hüviyete sahip müşavir ve ticaret ataşesi olacak. Yıl sonuna kadar ümit ediyorum bu sayı 250'ye kadar çıkacak'' dedi. İhracat odaklı üretim ve yatırım stratejisi belirlediklerini söyleyen Çağlayan, ''dünya için neler üretebiliriz'' konusundaki çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. -''SEÇİM EKONOMİSİNDEN KORKU YOK''- Devlet Bakanı Çağlayan, ihracatçıların seçim ekonomisinden korkmadığına dair anket sonuçlarının alındığını bildirerek, şöyle devam etti: ''Türkiye elde etmiş olduğu istikrarı kaybetme niyetinde değil. Çok kısa süre içinde nereden nereye geldiğimizi gördük. Bütçemiz fazla veriyor, açık vermiyor. İlk değerlendirmelere göre bütçemiz fazla vermiştir. Türkiye artık seçimlerden etkilenecek dönemleri geride bırakmıştır. Türkiye ekonomik temellerini fazlasıyla gerçekleştiren bir yapıya kavuşmuştur.'' İthalat konusunda da saklayacak bir şey olmadığını belirten Zafer Çağlayan, ''Yiğidin malı meydandadır. İthalatta neyi saklayacağız? İthalatla ilgili rakamlarımızı da paylaştık. Ama buna rağmen 2 kere 2'yi 3 ya da 3,5 olarak göstermek isteyenler var. Onlara rica ediyorum seyahatlere giderken Kapıkule'den Türkiye'yi görsünler. Gerçekten Türkiye'yi göremiyorlar. Türkiye dünyada son derece önemli zeminde yürüyüşüne devam ediyor. Başarımız her geçen gün artıyor. Bu ihracatçının önemli adımıdır'' dedi. Toplantıya, İzmir Valisi Cahit Kıraç ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı.