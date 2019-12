-ÇAĞLAR, BDDK KURUL ÜYELİĞİNE ATANACAK ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Kamu bankalarında yönetim el değiştiriyor. Görevinden istifa eden Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) boş bulunan kurul üyeliğine atanacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Çağlar'ın bugün banka yönetimiyle vedalaşması, yarın da devir teslimin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyeliği görevini ise Halk Bankası Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Aydın devralacak. Halk Bankası tarafından Aydın'ın yarın saat 14.00 itibariyle görevden ayrılacağı duyuruldu. Hüseyin Aydın'ın yerine Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nü de Süleyman Aslan üstlenecek. Bankanın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan, yarın göreve başlayacak. -ÖZGEÇMİŞLER- 2003 yılından bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Can Akın Çağlar'ın özgeçmişi şöyle: ''Can Akın Çağlar, 1962'de Sivas'ta doğdu. 1983'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Para ve Bankacılık master programına katıldı. Mesleki kariyerine Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu'nda başladı. 1995-1997 yılları arasında Egebank A.Ş'de Genel Müdür Yardımcılığı ve aynı zamanda da Ege Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1998-2003 yılları arasında Family Finans Kurumu A.Ş'de Genel Müdür olarak görev yaptı. 2003 yılından bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyor.'' -MESLEK HAYATINA BAŞLADIĞI BANKAYA MÜDÜR OLACAK- Meslek hayatına başladığı Ziraat Bankasının yarın başına geçecek isim olan Hüseyin Aydın, aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Aydın'ın özgeçmişi de şöyle: ''Hüseyin Aydın, 1 Temmuz 1959 tarihinde Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Ankara İ.T.İ.A – Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına Ziraat Bankasında Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, aynı kurumda, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 28 Mart 2003 – 13 Nisan 2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin yanı sıra, 28 Nisan 2004 – 12 Kasım 2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 14 Nisan 2005 – 31 Mayıs 2005 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31 Mayıs 2005 tarihinden itibaren Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Birlik Sigorta A.Ş. ve Birlik Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Aydın, evli ve iki çocuk babası.'' -HALKBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ DE ASLAN DEVRALACAK- Halkbank'ta Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Süleyman Aslan da yarın itibariyle bankanın başındaki isim olacak. Aslan'ın özgeçmişi şöyle: ''Aslan, 1970 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Aslan, meslek hayatına 1992 yılında Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulu'nda başladı. Aynı bankada Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı Uzmanı, İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Müdür Yardımcılığı, Bono Tahvil Daire Başkanlığı Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Son olarak Ziraat Bankası A.Ş'de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak çalıştı. Daha sonra Halk Bankası'na geçen Aslan, 15 Haziran 2005-28 Mayıs 2008 tarihleri arası Halkbank Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aslan, 29 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.''