-ÇAĞLAR: YUNANİSTAN'DAKİ VARLIĞIMIZ SORGULANIYOR ERBİL/İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, her gün neredeyse Yunan Parlamentosu'nda sorgulanır hale geldiklerini belirterek, ''Biz gidip orada bir Yunan bankasını satın alsak, Yunanlıların gelip Türkiye'deki Finansbank'ı satın almaları kadar hüsnü kabul görmeyeceğimiz endişesini taşıyoruz. Dolayısıyla bugün Yunanistan'da çok uygun, kafamıza da yatabilecek, 'biz bunu tolere edebiliriz ve buradan da para kazınırız' diyebileceğimiz bir yatırım dahi olsa soru işaretiyle bakıyoruz'' dedi. Çağlar, Ziraat Bankası'nın şube açılışı için gittiği Erbil'de bazı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin en çok yurt dışı hizmet ağına sahip bankasının Ziraat olduğunu, 76 noktada yer aldıklarını ve 17 ülkede faaliyet gösterdiklerini anlattı. Bugüne kadar Türkiye'nin bölgesel etkinliği açısından bakıldığında bankanın şubeleşme stratejisinin Ziraat ve Türkiye için yeterli olduğunu ifade eden Çağlar, ''Ama bundan sonraki süreçte Türk bankacılığı, buralarda şubeleşerek değil pazar satın alarak olmalı. Yani buralardaki bankaları satın alarak buralara gelmeliyiz'' diye konuştu. Ziraat Bankası'nın bu doğrultuda satın alma yönünde çalışması bulunduğunu hatırlatan Çağlar, şöyle devam etti: ''Şu ana kadar 'bu bizim için uygundur, yürüyelim' diyebileceğimiz bir aşamaya gelmedik. Dünyada yaşanan kriz sonlandı mı, dip noktaya geldi mi tartışmaları devam ediyor. Özellikle batı için henüz bu sonlanmış noktada görünmüyor. O yüzden Türkiye'de Merkez Bankamız, BDDK'mız, Hazine'nin aldığı birtakım tedbirler var. Bunun temelinde belki dışsal kaynaklı gelebilecek bir dalgadan endişe ediliyor. Bu durum varken, oralardaki bankacılık sektörünün bir anlamda fiyat olarak dip noktaya gelip gelmediği konusu var. Tabii ki dip arayışı içinde değiliz. Borsa'da hisse almak gibi 'en dipten alayım de en tepeden satayım' gibi birşey çok tesadüf olur. Bizim için, yaygınlaşma, tolere edebileceğimiz büyüklüğe uygun olması önemli.'' -''SÜREKLİ YUNAN MECLİSİ'NDE GÜNDEM KONUSU''- Can Akın Çağlar, yurt dışında yasal statü, hareket kabiliyetleri gibi kısıtlayıcı tedbirler bulunduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Mesela biz Yunanistan'a çok ilgi duyduk. Şube açıp, banka da alabiliriz diye... Ama bizim oradaki varlığımız, her gün neredeyse Yunan Parlamentosu'nda sorgulanır hale geldi. 'Buradaki şeker sektörünü ele geçirmek istiyorlar' diye Meclis'e soru önergesi veriyorlar. Bizim oradaki 3 tane varlığımız 'bütün ucuz kredilerle Yunanlıların topraklarına el koymak istiyorlar' gibi onlarca şehir efsaneleriyle sürekli Meclis'te gündem konusu ediliyor. Atina, Gümülcine, İskeçe... Hepsini toplasanız, aktif büyüklüğü olarak Kızılay'daki bir şubenin onda biri kadar büyüklüğe ulaşmış bir yerden tedirgin oluyorlar. Biz gidip orada bir Yunan bankasını satın alsak, Yunanlıların gelip Türkiye'deki Finansbank'ı satın almaları kadar hüsnü kabul görmeyeceğimiz endişesini taşıyoruz. Dolayısıyla bugün Yunanistan'da çok uygun, kafamıza da yatabilecek, 'biz bunu tolere edebiliriz ve buradan da para kazınırız' diyebileceğimiz bir yatırım dahi olsa soru işaretiyle bakıyoruz.'' -''ŞİMDİLİK ŞUBELEŞMEYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''- Yunanistan'a ilişkin bundan sonraki yaklaşımlarıyla ilgili Çağlar, ''Bugüne kadar Ziraat Bankası, 46 yıldır bu serüveni yaşıyor. İlk 46 yıl önce yurt dışına açılmışız. O günden bugüne 17 ülkeye gitmişiz. Ama giderken stratejimiz şube açmak şeklindeydi. Bundan sonraki stratejimiz biraz daha adımlarımızı büyütmek olabilir, bankalar satın almak olabilir. Ama bu Yunanistan olur mu? Bugünden itibaren hakikaten soru işareti'' şeklinde konuştu. Türkiye'de bu konuda kulis olsa da hiçbir zaman Meclis'te soru önergesi verilip de ''Finansbank'ın durumu nedir' diye teknik boyuta kadar gidilmediğini ifade eden Çağlar, ''Sürekli, her dakika faaliyetleriniz sorgulanır, her dakika faaliyetleriniz göz önünde tutulur bir noktadayken, orada daha fazla adım atmanız, reaksiyonun daha fazla olmasına sebebiyet verebilir diye şimdilik şubeleşme stratejisiyle orada devam edelim istiyoruz. Geri çekilme gibi bir stratejimiz asla yok. Çünkü yaptığımız işlerde Yunan mevzuatına aykırı herhangi bir husus yok'' yorumunu yaptı. Balkanlar'da Bosna, Kosova, Arnavutluk ve Bulgaristan'da hüsnü kabul görebileceklerini düşündüklerini vurgulayan Çağlar, Kosova'da Prizren ve Priştina'da olmak üzere iki şube açma kararı aldıklarını bildirdi. -''HERHALDE BUGÜN YARIN NETLEŞİR''- Almanya'da 47 yıldır faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Çağlar, şöyle devam etti: ''Bundan sonraki süreçte ne yapacağız derseniz... Halkbank orada 3 tane finansal hizmet şubesini kapatma niyetinde. Belki Halkbank'ın bu şubelerini devralacağız. Onun görüşmelerini yapıyoruz. Bizimki Almanya'da kurulu bir Alman bankası. Her türlü yetkiye sahip. Oradaki bütün finansal enstrümanları kullanabilecek bir banka. Dolayısıyla bizim oradaki varlığımız, biraz daha uygun bulduğumuz lokasyonlarda büyümek şeklindeydi. Halkbank da 'biz artık burada olalım istemiyoruz' deyince, onların şubelerini almak için görüşme yapıyoruz. Herhalde bugün yarın netleşir.'' -''1,9 KÜÇÜLDÜK, ELEŞTİRİDE HİÇ PAYIMIZ YOK''- Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, kredilerdeki gelişime ilişkin de ''Kredilerde sektör, 2010 sene sonuna göre Şubat sonu itibariyle 4,6 büyürken biz 1,9 küçüldük'' dedi. Yüzde 25 barajının yılın başında yapılan bir toplantıda deklare edildiğini anımsatan Çağlar, sektörün 2010 yılındaki kredi artışının yüzde 34 iken, bunun Ziraat'te yüzde 57 civarında olduğunu, şu anda sektörün en çok TL kredi kullandıran bankası olduklarını, sektörün yukarıdan aşağıya bütün kredi kalemlerine bakıldığında 3. sıraya geldiklerini ifade etti. Can Akın Çağlar, kredi büyümesinde 'biz frene basıyoruz, ama kamu bankalarına bakmak lazım' şeklindeki eleştiriye ilişkin de ''Hayır, o eleştiride hiç payımız yok. Çünkü sektör yüzde 4,6 büyürken, biz 1,9 küçüldük'' yorumunu yaptı.