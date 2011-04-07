-ÇAĞLAR TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular 5'e 2 top kapma oyunundan sonra dar alanda üç takım halinde çift kale maç yaptı. Antrenman topla gerçekleştirilen pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıktan çıkan Çağlar Birinci, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Arda Turan kuvvet dengesini sağlamak amacıyla kondisyoner eşliğinde özel antrenman yaptı. Ayağının sol diz bölgesinde şişlik olan Lorik Cana dinlendirilirken, Medical Park Antalyaspor maçında sağ ayağında travmaya bağlı yumuşak doku yaralanması ve yırtık olan Hakan Balta ile kasığında zorlanma olan Lucas Neill ve ayağına basılan Pino'nun tedavilerine devam edildi. Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.