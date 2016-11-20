Çağlar Söyüncü'nün bilinci kayboldu!

Almanya'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü ile Mainz forması giyen Yunus Mallı'yı karşı karşıya getiren maçta korku dolu bir an yaşandı.

Mainz forması giyen Ramalho ile bir hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışan 20 yaşındaki Çağlar, bir anda yerde kaldı.

Önce yerden kalkmaya çalışan Çağlar, bunu başaramadı.

Bir anda yerde hareketsiz halde kalan Çağlar'a hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Çağlar'ın kısa süreli bir bilinç kaybı da yaşadığı belirtildi.

Ancak milli oyuncunun şu an durumunun iyi olduğu açıklandı.