Çağlar Söyüncü, Real Madrid yolunda

Leicester City'nin milli savunmacısı Çağlar Söyüncü'nün adı Real Madrid ile anılıyor. Buna karşın Çağlar ile ilgilenen tek Avrupa devi Real Madrid değil.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, gelecek sezon La Liga devi Real Madrid'de boy gösterebilir.

AS gazetesinin haberine göre, Chelsea'den ayrılan Antonio Rüdiger ile sözleşme imzalayan Real Madrid, milli futbolcuyu da savunma bölgesi için seçenekler arasında bulunduruyor.

Çağlar Söyüncü'nün tek talibi Real Madrid değil

Habere göre A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Real Madrid'in ilgisini doğruladı. 40 milyon euro değer biçilen Çağlar Söyüncü; Manchester City, Chelsea ve Juventus'un da listesinde yer alıyor.

İddiaya göre Çağlar Söyüncü, Real Madrid'in yanı sıra La Liga'nın diğer büyük kulüpleri Barcelona ve Atletico Madrid'in de radarında. Geçen sezon Atletico, Çağlar için hamle yapmış ancak başarılı olamamıştı. Öte yandan Barcelona'nın ise geçmişten bu yana Çağlar ile ilgilendiği, oyuncunun Altınordu yıllarında Barça tarafından takip edildiği aktarıldı.

26 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'deki sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Çağlar, 2018 yazında Freiburg'dan 21 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.