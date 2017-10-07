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Spor

Çağlar Söyüncü: Kazansak Dünya Kupası'na gidecektik; taraftar protestoda haklı

"Bugün aslında iyi başladık, talihsiz bir gol üzerine 2 tane gol attılar"

07 Ekim 2017 03:08

Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 kaybederek 2018 Dünya Kupası'na katılma ümitlerini kaybettiği karşılaşmanın ardından 21 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kazanmaları halinde Dünya Kupası'na gitme ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirterek Eskişehir taraftarının protestolarında haklı olduğunu söyledi.

Soyunma odasında maçtan sonra olumsuz bir hava olmadığını belirten Çağlar, hatalarından ders çıkartarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Çağlar Söyüncü'nün maç sonu açıklamaları şöyle:

"Bu maçı kazansak 1. çıkabilirdik. Türk halkından özür diliyoruz. Bundan sonra hatalarımızdan ders çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Olmadı diyelim...

Eskişehir taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bütün maçlarımızı desteklediler. Protestolarda haklılar. Yensek, direkt olarak Dünya Kupası’na gideceğiz.

"Golleri çok kısa sürede yedik"

Çok genç olduğumdan ve Türkiye’de çok fazla oynamadığımdan yabancı sınırı hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Süper Lig kariyerim yok, burada olaylar nasıl gelişiyor bilmiyorum.

Eksiğimiz.. Bugün aslında iyi başladık. Talihsiz bir gol üzerine 2 tane gol attılar. Çok kısa sürede golleri yedik.

Soyunma odasında herkes birbirini tebrik etti, hiçbir olumsuz tepki olmadı. Olumsuzluk yok. Birbirimizi eleştirmenin artık bir anlamı yok."

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