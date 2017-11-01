Çağlar Söyüncü için 'Premier Lig' iddiası

Almanya Bundesliga’da Freiburg forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün, devre arasında İngiltere’ye transfer olacağı ileri sürüldü.

Yaz transfer sezonunda 21 yaşındaki savunmacının taliplerini reddeden Freiburg kulübünün, devre arası için bir İngiltere Premier Lig ekibiyle yaklaşık olarak 15-20 milyon Euro civarı bir bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Ajansspor’dan Özgür Sancar’ın haberine göre Freiburg Kulübü, Çağlar Söyüncü ile ilgili kararını verdi. Alman ekibi, bir Premier Lig ekibiyle Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda anlaşma sağladı ve ön anlaşma imzalandı.

Herhangi bir sürpriz olmazsa milli futbolcu Çağlar Söyüncü, futbol kariyerine Premier Lig’de devam edecek.

Adı Manchester City ile anılmıştı

Altınordu’dan Freiburg’a transfer olan Çağlar Söyüncü, 15-20 milyon Euro civarında bir bedelle Premier Lig’e transfer olacak.

Hatırlanacağı gibi daha önce Çağlar Söyüncü’nün adı İngiliz ekibi Manchester City ile anılmıştı.

Ali Güneş: Liverpool, Chelsea ya da

Manchester City'e transfer olacak

21 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Almanya Ligi’nde toplamda 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Çağlar, son olarak Stuttgart’a 3-0 kaybettikleri 10.hafta maçında kırmızı kart görmüştü.

Öte yandan Freiburg’da yaşayan eski milli futbolcu Ali Güneş de, Çağlar’ın Liverpool, Chelsea ya da Manchester City ekiplerinden birine transfer olacağını söyledi.