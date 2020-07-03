Çağlar Söyüncü için Barcelona iddiası; 60 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

Barcelona'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını öncesi gündemine aldığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferini planlayan Barcelona, liglere verilen arada görüşmelere askıya almıştı. Katalan ekibinin 24 yaşındaki stoperle ilgili bir kez daha harekete geçtiği belirtildi.

İspanyol devinin önceki görüşmelerde 55 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu Çağlar için tam 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

İspanyol AS'a konuşan Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesini istiyorduk" diye konuştu.

Çağlar Söyüncü'nün Liecester performansı

Leicester City formasıyla 2. sezonuna giren Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 47 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda bir kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. Premier Lig kariyerinde kırmızı kart görmeyen 24 yaşındaki futbolcu, 9 kez sarardı.