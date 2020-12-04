Çağlar Söyüncü 10 maç aradan sonra sahalara döndüğü karşılaşmada yeniden sakatlandı

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sahalara döndüğü Zorya Luhansk karşılaşmasında bir kez daha sakatlandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki stoper, 16. dakikada yerini Wesley Fofana'ya bıraktı. 10 maç sonra dyeniden formasını sırtına geçiren Çağlar Söyüncü, kasığından yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Mücadelenin ardından Çağlar'ı 11'de kullanma tercihi hakkında konuşan Leicester City menajeri Brendan Rodgers: "Sağlık ekibimiz onay verdiği için Çağlar'a şans verdim. Mücadeleye hazır görünüyordu ancak kasığından zorlandığını gördük" ifadelerini kullandı.