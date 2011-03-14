Çağlar Çuhadaroğlu: Konuşma değil ama hareket kabiliyeti kaybedebilir

T24 - Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in hayati tehlikesinin devam ettiğini, ancak sanatçının, hastaneye ilk geldiği noktadan daha iyi durumda olduğunu söyledi. Ayrıca Çuhadaroğlu, Tatlıses'in hastaneye ilk geldiği sırada sol vücut yarısının felç olduğunu, kalıcı hasarı önlemeye çalıştıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise yaptığı açıklamada Tatlıses'in durumunun kritik olduğunu açıkladı.





Maslak Acıbadem Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İbrahim Tatlıses’in uyutulduğu, beynindeki kanamanın durdurulduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Beyin Cerrahı Prof. Dr. İlhan Elmacı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

’"İbrahim Tatlıses’e ilk tetkikler yapıldıktan sonra ateşli silah yaralanmasına bağlı olan sağ kafa kemiklerinde beynin ön ve yan kemiği diyebileceğimiz bölgede, parçalı kırıklar beyin zarında ciddi bir hasar, beyin zarı ve beyin arasında kanama ve beyin içinde kanama olmak üzere, sağ beyin yarısını içine alan ve ileri derece tramvatik bir beyin hasarı söz konusuydu. Saat 01:30 sıralarında, şimdiye kadar süren (yaklaşık 4,5 saat) operasyonu gerçekleştirdik. Tüm bu dediğim sorunlar ameliyatla, ortadan kaldırıldı. Böyle ciddi bir yaralanmada hayati risk oldukça yüksektir. Bu durumlarda olayın nasıl gerçekleşeceği konusunda, bir miktar zamana ihtiyaç vardır. Bir ameliyatı gerçekleştirdik. Kafa içi basıncı düşürmeye yönelik olan ameliyattan sonra beyin zarının genişletmeye yönelik bir cerrahi girişim yaptık. Kafa kemiklerini de geçici bir süre, karın boşluğuna yerleştirdik. Tabii yerine koymak üzere, şu an Tatlıses, yoğun bakımdadır. Ara tomografiler çekerek, kafa içi basıncı takip edeceğiz.



Daha iyi bir noktadayız

Bugün saat 10:00 - 11:00 sıralarında bir tomografi incelemesinde son durumu göreceğiz. İlk planımız, Tatlıses’i ilaçlarla 24 saat uyutmaktır. Kafa içi basıncını atlatmak için. Benim kanaatim ilk olayın olduğu noktaya göre daha iyi bir noktadayız. Hayati risk devam etmektedir ama azalmış olduğunu düşünüyorum. Bir kurşun girişi var, önden çıkışı var. Kurşun girdiği esnada kemikte kırık meydana geldi. Bu kırık parçaları beynin içine doğru hareket ederken, kurşunu sektirmiş ve öne doğru sekmesiyle kurşun önden çıktı. Kurşunun girişi beynin sağ tarafındaki bölgede, çıkışı da öndedir. Tabii bunlar Adli Tıp’ın sonuçlarında ortaya çıkacak. Biz ameliyata aldığımız sırada uyanıklıkla ilgili bilinçsel fonksiyonları uyandırmayla ilgili izah edebilirim, çünkü uyandırma zorluğu içerisindeydi. İbrahim Tatlıses’in, ayrıca kendisinin sol vücut yarısında felç vardı. Sanatçı İbrahim Tatlıses’in şu an anda yapılan tedavi kendisinin kalıcı hasarı önlemeye yöneliktir. Tatlıses’in 24 saat sonra beyninin durumu belli olacak. Operasyon saat 01:30’da başlayıp, 06:00’da bitti."

Hayati tehlikesi azalarak devam ediyor. Yoğun bakımda tutuluyor. Aile buradadır. Çok ziyaretçisi var. Ama yoğun bakıma kimse girmiyor. Kalıcı bir hasar olabilir. Buradaki asıl amaç hayati riski azaltmaktır. Onu birlikte göreceğiz. Bize geldiğinde sol tarafında tamamen felç vardı. Başka bir ameliyat şu anda gerekmiyor. Tomografiyle takip ediyoruz.



Doktorlardan ikinci açıklama

Bu olayın ilk olduğu saatlerde şuuru açıktı. Seslendiğimizde bizi anlaması anlama durumunda ciddi zorluk içerisindeydi. Beynimiz kapalı bir kutu olduğu için hayati risk oradan doğar.

Bu yaralanmaya bağlı beyin içinde ciddi hasar meydana gelmiştir. Açık beyin yarası mevcuttu. Kafasında, çarpmanın olduğu yerde çok fazla kırık vardı.

Ameliyatın ardından biz hastamızı yoğun bakıma aldık. Kafa içi basıncını düşürmek için ilaçlar veriyoruz. Ara ara da gelişmeleri tomografiyle ölçümlerle takip ediyoruz.

Buket hanımın durumu iyi. O ameliyattan zaten uyanık olarak çıktı. Onda beyinle ilgili oluşmuş bir hasar yok. Çok hızlı bir süreç bu. Gidilen mesafe. Tomografideki durumu. Ameliyata alınmış

Konuşma güçlüğü olacağını zannetmiyorum. Beyin hasarının olduğu taraf o merkez değildir. Konuşma güçlüğü olacağını zannetmiyorum ancak bir güç azalması olabilir. Vücudun karşı tarafını kontrol eden merkez. O nedenle bir tarafta felci vardı.

Beynimizin sağ tarafı sol vücut tarafını, sol tarafı ise sağ tarafını kontrol eder. Burada yaralanma sağ tarafta. O yüzden geldiğinde sol tarafı felçti. Kısmi felç söz konusu olabilir. Olayı oluştuğunda bir felç oluştuğu için, bizim işimizde girerken ki durumu çok önemli. Önce hayati riskle mücadele etmemiz lazım. Bunu inşallah atlatırsak, sonra vücut fonksiyonlarını düzeltmemiz gerekir. Bir senelik bir süreçtir bu.



Kurşun, Buket Çakıcı'nın boğazına girdi

Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu da İbrahim Tatlıses ile aynı araçta bulunan asistanı Buket Çakıcı’nın da ameliyat edildiğini belirtti. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Buket Çakıcı’nın sağlık durumunun Tatlıses’e oranla çok daha iyi olduğunu bildirdi. Kurşunun, Buket Çakıcı’nın boğazından girdiğini belirten Çağlar Çuhadaroğlu, yüz kısmında da yaraların olduğunu anlattı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu Tatlıses ve Çakıcı’ya plastik cerrahi müdahale yapıldığını da söyledi. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, "Gerçekleşmiş olan beyin ameliyatı çok kapsamlı birden çok ameliyatı gerektiren protez. Ayrıca da Şükrü Yazar ’ın yaptığı plastik cerrahla ilgili ameliyatlar var. Aralıksız yapılan tek bir operasyondur" dedi.