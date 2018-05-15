Çağlar, 35 milyon pounda Premier Lig devine

Bundesliga'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün adı Arsenal ile anılıyor. İngiliz Telegraph gazetesi 'Topçular'ın Çağlar için 35 milyon poundu gözden çıkardığını yazdı.

Telegraph Arsenal'in yeni menajerine karar vermemesine rağmen transferi sonuçlandırmak istediği yer aldı. Londra ekibinin geçtiğimiz aylarda ekibe kattığı gözlemci Sven Mislintat’ın transfer ile bizzat ilgilendiği de haberde yer aldı. Mislintat takıma katılmasının arından Bundesliga patentli Henrikh Mkhitaryan ve Aubameyang'ın transferlerinde başrol oynamıştı.