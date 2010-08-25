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Spor

ÇAĞLA'DAN TURNUVAYA ERKEN VEDA İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2010 15:33

-ÇAĞLA'DAN TURNUVAYA ERKEN VEDA  İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda elemelerde korta çıkan Çağla Büyükakçay, Çek rakibi Petra Cetkovska'ya 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenilerek elendi.  New York'ta başlayan Amerika Açık elemelerinde ilk gün korta çıkan Çağla Büyükakçay, Petra Cetkovska'ya 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenildi. Tarihte tek bayanlar grand slam elemesine katılan ilk Türk tenisçi olan Büyükakçay, 96 dakikalık maçta iyi mücadele vermesine karşın, kritik anlarda kaybettiği puanlarla mücadeleden mağlup ayrıldı. Amerika Açık'ta elemenin ikinci gününde Marsel İlhan bugün korta çıkacak ve Avustralyalı Bernard Tomic ile karşı karşıya gelecek. Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda 128 kişilik eleme tablosunda 3 maç kazanıp son 16'ya kalan tenisçiler, 30 Ağustos'ta başlayacak ana tabloda mücadele etme hakkı kazanacak.

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