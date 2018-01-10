Çağla ve Başak'ın Avustralya Açık elemelerindeki rakipleri belli oldu

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar birinci eleme turunda milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın ve İpek Soylu'nun rakipleri belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya klasmanının 156. sırasında yer alan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 137. basamaktaki ABD'li Julia Boserup ile karşı karşıya gelecek.

172. basamakta bulunan Başak Eraydın, 127. sıradaki ABD'li Irina Falconi ile mücadele edecek. Klasmanda 203'üncülükte yer alan İpek Soylu ise 144. basamaktaki İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaşacak.

Avustralya Açık'ta eleme turu maçları 13 Ocak'a kadar sürecek.