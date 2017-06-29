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Spor

Çağla Büyükakçay'dan Wimbledon'a ikinci turda veda

Rus rakibine 6-4'lük setlerle yenilen Büyükakçay, ikinci turda elenerek Wimbledon'da ana tabloya kalma şansını kaybetti

29 Haziran 2017 18:23

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde mücadele eden Türkiyeli tenisçi Çağla Büyükakçay, Rus rakibi Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek ikinci turda turnuvadan elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek kadınlar elemelerindeki ikinci tur mücadelesinde, dünya 175 numarası Çağla Büyükakçay ile klasmanda 294. sırada bulunan Potapova karşılaştı.

Bir saat 41 dakika süren karşılaşmada rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, ikinci turda elenerek Wimbledon'da ana tabloya kalma şansını kaybetti.

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