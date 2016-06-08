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Spor

Çağla Büyükakçay Nottingham'da ilk turda elendi

İngiltere'deki WTA tenis turnuvasında Çağla Büyükakçay, Danimarkalı Caroline Wozniacki'ye yenilerek turnuvaya veda etti

08 Haziran 2016 02:04

Fransa Açık'ta ‘bir grand slam turnuvasında ana tabloya kalan’ ve ‘bir grand slamde maç kazanan’ ilk Türk kadın tenisçi unvanlarını alan Çağla Büyükakçay, İngiltere'nin Nottingham kentinde düzenlenen WTA tenis turnuvasında ilk turda Danimarkalı Caroline Wozniacki'ye 2-0 yenilerek elendi.

Merkez kortta turnuvanın üç numaralı seribaşı raketi Wozniacki ile karşılaşan milli tenisçi, toplam 1 saat 42 dakika süren maçı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek organizasyona ilk turda veda etti.

Dünya klasmanında 34. sırada yer alan Wozniacki, ikinci turda Estonyalı raket Anett Kontaveit ile eşleşti.

Çağla Büyükakçay, hafta başında açıklanan WTA sıralamasında 77'nciliğe yükselmiş ve kariyerinin en iyi derecesine ulaşmıştı.

ETİKETLER

Çağla BüyükakçayCaroline WozniackiWTA tenis turnuvasıTürk kadın tenisçiAnett Kontaveit

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