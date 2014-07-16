Çağla Büyükakçay, İstanbul Cup'a veda etti

Türkiye Tenis Federasyonu desteğinde turnuvalara devam eden Club İstanbul @ ENKA Tenis Akademisi oyuncusu Çağla Büyükakçay, Esenyurt’taki Koza World of Sports (WOS) Arena’da gerçekleşen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta tekler mücadelesine ilk turda veda etti.

Tenisdunyasi.net'in haberine göre, henüz ilk oyunda etkisini gösteren yağmur nedeniyle mücadele kesintiye uğrarken, yaklaşık yarım saatlik aranın ardından korta geri dönen iki raket, servis attıkları ilk dört oyuna tutunmasını bildi.



Ancak açılış setinin dokuzuncu oyununda Çağla’nın servisini kaparak avantajı eline geçiren klasmanın 47 numarası Pliskova, kendi servis oyununda sıkıntı yaşamadı ve 6-4 ile sete noktayı koydu.



İkinci setteki ilk hamle, beşinci oyunda servis kırarak 3-2 öne geçen Pliskova’dan geldi. Ancak bu oyunun ardından müthiş bir ivme yakalayan Büyükakçay, maçın başından bu yana servisini kıramadığı Pliskova’nın servisinde üst üste iki kez istediğini alırken, arka arkaya hanesine yazdırdığı dört oyunla 6-3’ü buldu ve karşılaşmayı final setine taşıdı.



İki oyuncu arasında gerçekleşen önceki üç maçta da galibiyete uzanan Pliskova, final setinde ipleri yeniden ele aldı. Bu sette Çağla’ya oyun şansı tanımayan Çek tenisçi, 2 saat 7 dakika sonunda korttan 6-4, 3-6, 6-0’lık üstünlükle ayrılarak adını ikinci tura yazdıran taraf oldu. Pliskova bir sonraki maçını, İsrailli Şahar Peer ile yapacak.

Çağla yoluna çiftlerde devam edecek

Bu yıl yedincisi yapılan İstanbul Cup’taki mücadelesini, bir diğer milli tenisçi Pemra Özgen ile birlikte çiftlerde sürdürecek olan Çağla, teklerde mağlup olduğu Karolina Pliskova ve ikiz kardeşi Kristyna’dan oluşan ikiliye karşı oynayacak.



Büyükakçay/Özgen çifti ile Pliskova kardeşler arasındaki buluşma, yarın 15.00’te başlayan maç programında üçüncü sırada kortta olacak.