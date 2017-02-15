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Spor

Çağla Büyükakçay ilk turda elendi

Katar Açık Tenis Turnuvası ilk turunda İspanyol Muguruza ile karşılaşan milli tenisçi, rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti

15 Şubat 2017 16:48

Katar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ilk turda İspanyol Garbine Muguruza'ya 2-0 yenilerek elendi.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda Çağla Büyükakçay, dünya 7 numarası Muguruza ile karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 82. basamakta yer alan milli tenisçi, bir saat 15 dakika süren mücadelede Fransa Açık'ın son şampiyonu Muguruza'ya 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Çağla Büyükakçayteniselendi

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