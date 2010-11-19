-ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY İLE PEMRA ÖZGEN FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası'nda tek bayanlar finalinde, ilk iki seribaşı Çağla Büyükakçay ile Pemra Özgen karşılaşacak. Taçspor Kulübü kortlarında süren organizasyonda, son Türkiye şampiyonu 1 numaralı seribaşı Çağla Büyükakçay, yarı finalde Başak Eraydın'ı, Pemra Özgen ise Eylül Benli'yi mağlup ederek yarın saat 13.30'da yapılacak final maçına isimlerini yazdırdı. Pemra Özgen ile Çağla Büyükakçay 2005 yılından itibaren Türkiye Şampiyonası finalinde üst üste 6. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 finalden ilk 4'ünü Pemra Özgen, geçen yılkini ise Çağla Büyükakçay kazandı. Bu arada, şampiyonada tek erkeklerde ise Haluk Akkoyun, Ergün Zorlu, Tuna Altuna ve Barkın Yalçınkale yarı finalist oldu. Tek erkekler bölümünde çeyrek final maçlarından 3'ü oynanırken, Barış Ergüden sakatlandığı için maçına çıkamadı. İki numara seribaşı Ergün Zorlu ile çeyrek finalde eşleşen Ergüden, dün akşam köpeği tarafından sakatlanınca turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Eli sargıya alınan eski Türkiye şampiyonu Ergüden maça çıkamayınca, Ergün Zorlu adını yarı finale yazdırdı. Tek erkeklerde final maçı ise 21 Kasım Pazar günü yapılacak.