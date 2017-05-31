Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a veda etti

Grand Slam turnuvalarında ana tabloda tur atlayan ilk kadın Türkiyeli tenisçi olarak tarihe geçen Çağla Büyükakçay geçen yılki bu başarısını bu sene daha da ileri taşıma hedefiyle başladığı Roland Garros mücadelesinde ana tabloda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu. Shelby Rogers karşısında iyi başladığı mücadelede setlerin sonunu iyi getiremeyen tenisçimiz Amerikalı rakibine yenilmekten kurtulamadı.

İlk sete hızlı başlayan Çağla Büyükakçay ikinci oyunda rakibinin servisini kırıp, kendi servis oyunu alarak 3-0 gibi bir avantajı yakaladı ancak avantajını set için servis attığı sırada kaybeden Çağla, 5-5'e gelen skoru lehine çeviremedi ve karşılıklı servis kayıplarının ardından tie-break'e giden oyunda Çağla Büyükakçay 6-7 kaybetti.

İkinci sete rakibinin servisini kırarak başlayan Çağla Büyükakçay avantajını yine sürdüremeyerek 4-6 kaybederek veda etti.

Shelby Rogers'nın rakibi Sara Errani-Mladenovic karşılaşmasının galibi olacak.