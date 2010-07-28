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Spor

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY

28 Temmuz 2010 21:57

-ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY-PEMRA ÖZGEN İKİLİSİ YARI FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup uluslararası bayanlar tenis turnuvasının çiftler bölümünde Türk sporcular Çağla Büyükçay-Pemra Özgen ikilisi, rakiplerinin çekilmesi nedeniyle maç oynamadan yarı finale çıktı. ENKA Arena'da devam eden turnuvada bugün, Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya)-Magdalena Rybarikova (Slovakya) çiftiyle çeyrek final karşılaşmasına çıkacak olan Çağla-Pemra ikilisi, Slovak sporcu Rybarikova'nın rahatsızlığını gerekçe göstererek çekilmesi üzerine yarı finalist oldu. Magdalena Rybarikova'nın mide rahatsızlığı geçirdiği ve kendisini maç yapamayacak kadar kötü hissetmesi nedeniyle de çekildiği bildirildi.

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