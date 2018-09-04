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ÇAĞIN TÜRKER'E YUMRUKLU SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ TUTUKLANDI

  *Yumruklu saldırı sonucu ölen mizah dergisi sahibi Çağın Türker soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ş

04 Eylül 2018 22:47

 

*Yumruklu saldırı sonucu ölen mizah dergisi sahibi Çağın Türker soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ş., \"Kasten yaralama 
sonucu ölüme sebebiyet vermek\" suçundan tutuklandı.

Haber: Yüksel KOÇ - Şengüler YEŞİL / İstanbul DHA
Geçtiğimiz Cuma günü Karaköy\'de mizah dergisi sahibi Çağan Türker\'in yumruklu saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ş., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Yusuf Ş., savcılık sorgusunun ardından \"Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek\" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.  Mahkeme, Yusuf Ş.\'nin tutuklanmasına karar verdi. 
 

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