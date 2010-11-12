Çağdaşlık ödülü alındı ama kafa aynı kafa

T24- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İlkokulda türban” tartışmasıyla ilgili Twitter’da yazdığı mesajda başörtüsünün sonunda ilkokulda da olacağını belirterek, “Çağdaşlık ödülü alındı, kafa yine aynı kafa'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gündemdeki konularla ilgili çeşitli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu’nun mesajları şöyle:

"Dün ne demiştim; 'Baştan söylemediğin şeyleri sonradan bala bulayıp yutturuyorsun'. İşte üç gündür tam da bu oluyor.

Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın refikaları 'ilkokulda türban olmaz' dedi. Cumhurbaşkanı da 'Eşim haklı' dedi. Hepimiz şaşırdık bu ne 'açılım''diye.

Sonra durum anlaşıldı; İngiltere Kraliçesi'nden Chatam House tarafından verilen 'Yılın Devlet Adamı' ödülü alınacakmış. Mesaj gerekliydi verildi. Çağdaş görüntü için, ödül alınmalıydı, alındı.

Sonra Başbakan dedi ki 'İlkokulda başörtüsü kararı seçimden sonra alınacak'. Yani ''Cumhurbaşkanı'nı desteklemiyorum.'

Cumhurbaşkanı'ndan açıklama bugün geldi, 'Özgürlükler konusunda başbakanla hemfikirim'.

Yani diyorlar ki 'O gün orada öyle denmesi gerekiyordu dendi, bizim yolumuz belli, kimse yanlış anlamasın.’

Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı, kafa yine aynı kafa.''