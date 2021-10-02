Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile bağışçıların yaptırıp devlete devrettiği binalardan bazıları İHL ve bakanlık ilçe müdürlüğü yapılmış

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) onursal başkanı merhum Türkan Saylan ve hayırseverlerin bağışları ile yaptırılıp devlete devredilen binalardan bazılarının İHL ve bakanlık ilçe müdürlüğü yapıldığı belirtildi.

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla 32 yıl önce kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bağışçılarının katkılarıyla 221 derslikli 24 ilkokul, 64 derslikli 30 köy okulu, deprem bölgesinde 54 derslikli 11 okul, 17 derslikli 5 anaokulu, 750 anasınıfı, 19 rehabilitasyon merkezi, liseler ve 3 bin 665 öğrenci kapasiteli 33 öğrenci yurdu yaptırıp, devlete devretti. ÇYDD'nin avukatı Kemal Ağar, Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Ne ÇYDD'ye ne de bağışçılara sorulmadan yıkıldı”

"Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nı (YİBO) İyileştirme Projesi' başlatan ÇYDD, Hakkari Merkez Kız YİBO'yu yaptırmıştı. ÇYDD Yaşam Kız Yatılı Bölge Okulu olarak açılıp, 2015'e kadar hizmet verdi. Sonra bu okul da ne ÇYDD'ye ne de bağışçılara sorulmadan yıkıldı" diyen Ağar, "Yerine 3 yıl önce 24 derslikli Hakkari Kız İHL yapıldı. Okulda 300 öğrencilik bir yatakhane, Arapça dil atölyesi, tilavet odası gibi bölümler de var" ifadelerini kullandı.

Bir benzeri Yalova'da da yaşandı

Hakkari'de yaşananın bir benzerinin Yalova'da da yaşandığı bilgisini veren Ağar, şunları anlattı:

"Yalova'da 3 YİBO okuluna yurt, yatakhane yapmıştık. YİBO'lar kapanınca Termal Belediyesi, Yalova Termal Yurdu'nu spor merkezi yapmış. Yalova Süs Bitkileri Lisesi için yaptırdığımız yurt, engelliler için yemekhane ve atölye olmuş. Yalova Çiftlikköy' deki kız öğrenci yurdu halen var."

ÇYDD Genel Başkanı: Çok şaşırıp, üzüldüm

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise yaptığı açıklamada Van'da yaşananları aktardı. 2011'de Van'da meydana gelen büyük depremin ardından ÇYDD'nin buradaki öğrenci yurdunun "hasarlı" raporu olmamasına rağmen yıkıldığını, bu binan yerine ise "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ilçe müdürlüğü binası" yapıldığı bilgisini veren Yüksel, şunları anlattı:

“21 yıl önce 23 Nisan'da bir televizyon STK'lara destek için program yaptı. Türkan Saylan hocamız programa katılıp, Van'ın Çaldıran ilçesinde 80 kişilik kız öğrenci yurdu yaptırma sözü verdi. Hilton Otel çalışanları ve merhum Oğuz Eren'in adına yapılan bağışlarla 1 yılda Çaldıran'a yemekhanesi, mutfağı, yatakhanesi olan şahane bir yurt yaptırıldı.

“Van'a gitmiştim. Çaldıran'dan geçerken tesadüfen gördüm. Çok şaşırıp, üzüldüm. Açılış töreni gözümün önüne geldi. Babalar bizi arayıp, ‘benim kızımı da alın, okusun' diyordu. Biz yaptırıp, Milli Eğitim'e bıraktık. Bir tek öğrenci bile yerleştirmeyi talep etmedik. Yaptırıp, devlete devrettik. Son durum üzerine dava açıp, aynı ölçekte yurt talep ettik, reddedildi. İstinaf mahkemesine itiraz ettik. Hukuksal haklarımızın takipçisi olacağız. Tüm bağışlarımızı araştırma kararı aldık.

“Hayırseverler bize, biz de devletimize güvendik. ‘Kız çocukları bir aile yuvası gibi güvende olup, okusunlar' istedik. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bize ve hayırseverlere hiç sormadan, yurtları, okulları gizlice yıktı. Bağışçılarımıza karşı çok mahcup durumdayız. Yıkıp, işlevini değiştirip, adlarını sildiler. Neyse ki; Türkan hocamızın Dr. Gülen Kıray adına yaptırıp da MEB'e devrettiği 120 kişilik yurt halen bir liseye yurt hizmeti veriyor da kızlarımız okuyor.”

ÇYDD'nin ilk göz ağrısı okulun sitesinde "Okulumuz devlet tarafından yaptırıldı” yazıyor

Öte yandan ÇYDD'nin ilk göz ağrısı olan ve 1997'de "Bir tuğla da sen koy" kampanyasıyla yaptırılan İstanbul Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lisesi halen durduğu, armasında ÇYDD adı ve logosunun bulunduğunu ancak okulun sitesinde, “Okulumuz devlet tarafından yaptırıldı” diye tanıtıldığı belirtildi.