Çağdaş hukukçulardan suç duyurusu

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi üyesi avukatlar, sel felaketinden sorumlu oldukları gerekçesiyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundular.



Dilekçede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, AKOM Başkanı Adem Baştürk, Küçükçekmece Kaymakamı Orhan Öztürk, İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve sele neden olan bölgeye imar planı veren uzmanlar hakkında şikayette bulunuldu.



Sultanahmet’teki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar, “Doğal afet değil katliam, sorumlular hesap versinö yazılı pankart taşıdı. Grup adına açıklama yapan ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay,“Sel ne kaderdir, ne de doğaldır. Felaketin yerleri dere yatakları, su havzaları ve tarım arazileri. Bu alanları kentsel gelişime açanlar bu felaketin sorumlusudur“dedi.



Yağmurun değil siyasal iktidarın sorumlu olduğunu vurgulayan Tanay, rant nedeniyle bölgeyi imara açanların yargılanmasını istediklerini belirtti. Tanay, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, “Onlarca insanımızın yaşamını kaybetmesine neden olan bir olayın takdir-i ilahi denilmesi kabul edilemez“ dedi. Dere yatağının imar planlarını onaylayan belediye başkanı ve meclis üyelerinin ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduklarını ifade eden Tanay, yağmurun önceden bilinmesine karşın Basın Ekspres yolunda hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekti. AKOM’un hiçbir önlem almadığını, olaylara acil müdahale etmediğini kaydeden Tanay, “Yağmuların şiddetli yağmaya başlamasından itibaren bölgeye hiçbir kurtarma ekibi ulaşmadığı gibi trafik yönetimi anlamında selin ilk etkileri geçene kadar hiçbir müdahalede bulunulmadı. Bu nedenle yağma olayı meydana geldi. İdari amirleriyle emniyet görevlileri suç işlemişlerdir“ dedi.



Tanay, dilekçesinde sorumluların “kasten öldürme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma ve çevrenin kasten kirletilmesi“ suçlarından yargılanmalarını talep etti. Tanay, işe giden 7 kadının ölümüyle ilgili Pameks Tekstil’in sahibi Halil Göksel ve tutuklanan Cevdet Karahasanoğlu’nun da işçileri penceresi olmayan ve basınç nedeniyle kapısı açılmayan servis aracıyla taşıdıklarını belirterek, bu kişilerinin ölümlerden sorumlu olduklarını vurguladı.

