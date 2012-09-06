Çağdaş Hukukçular'dan işkence protestosu

Çağdaş Hukukçular Derneği, "İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Mücadele Kurulu" üyesi avukat Şükriye Erden'in polis şiddetine maruz kalmasını, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde protesto etti. Protestoya Erden'in hukuki destek amacıyla gittiği işçiler de katıldı ve "Polis terörüne teslim olmayacağız" yazılı pankart açtılar.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi adına açıklama yapan Avukat Diren Yeşil, 1 Eylül günü polis müdahalesine maruz kalan işçilere hukuki destek vermek için giden ÇHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Taylan Tanay ile İstanbul Barosu İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Mücadele Kurulu Şişli Bölge Koordinatörü Avukat Şükriye Erden'in saldırıya maruz kaldığını hatırlattı. Avukat Erden'in elinin kırıldığını belirten Yeşil, "saldırı talimatını bizzat Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü ve yardımcılarının verdiğini" söyledi. Avukat Yeşil, "Saldırı arkadaşlarımızın şahsında sürdürdüğümüz mücadelemizedir" dedi.

Hakkındaki işkence iddiaları ile gündemde olan Terörle Mücadele Şubesi'nden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Selim Ay'a işaret eden Yeşil, "Başında bir işkence hükümlüsü bulunan İstanbul polisinin bu saldırısı hiçbirimiz açısından şaşırtıcı değildir" dedi ve saldırının sorumluları hesap verene kadar olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Yaygın polis şiddetine de dikkat çeken Yeşil, sadece siyasal mücadele yürütenlerin değil, herhangi bir nedenle polisle karşı karşıya gelenlerin de polis terörüne maruz kaldığını dile getirdi. Yeşil, şöyle konuştu:

"Ankara'da dur ihtarına uymadığı için, İzmir'de maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştığı için polis, halktan insanlarımızı katlediyor. Fatih'te hamile eşini hastaneye götüren bir insanımız saatlerce işkenceye maruz kalıyor. İşte Engin Çeber yasal bir dergi sattığı için günlerce işkence yapılarak katledildi."

Tanay: Soruşturmadan umutlu değiliz

Avukat Taylan Tanay da basın mensuplarının sorusu üzerine, suç duyurusunda bulunduklarını ve ellerindeki saldırı görüntülerini savcı ile paylaştıklarını söyledi. Tanay, ancak Emniyet'in başında Sedat Selim Ay olduğu için soruşturmadan çok umutlu olmadıklarını belirtti.

Kendisine ve İstanbul Barosu İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Mücadele Kurulu Şişli Bölge Koordinatörü Avukat Şükriye Erden'e şiddet uygulayan polislerin, hukuki destek için gittikleri işçilere karşı da patronları savunduğunu ifade eden Tanay, "Biz de işçilerin yanındayız. Olay günü işçiler önce evlerinden gözaltına alındı, sonra biber gazı sıkıldı. Buna müdahale ettiğimiz için saldırıya uğradık" dedi.

Avukat Şükriye Erden ise yoğun biber gazı sıkıldığını, bu sırada koluna bir darbe aldığını ve düştüğünü anlattı. Erden, ne ile vurulduğunu görmediğini ancak kolunun bu nedenle kırıldığını düşündüğünü söyledi.

'Haklarımız yerine biber gazı aldık'

Avukatların yardımlarına gittiği işçilerden Ayşe Koçer ise "Beni orada sürüklediler. Avukat arkadaşlar beni kurtardı ellerinden. Avukat Şükriye hamının kolu kırıldı. Bize yardımcı oldukları için avukatlar zor duruma düştü. Biz orada hiçbir şey yapmadık, elimizde sadece su şişesi vardı, polise karşı da hiçbir şey yapmadık. Haklarımızı alacak yerde biber gazına maruz kaldık" diye konuştu.