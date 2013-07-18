Çağdaş Hukukçular Derneği iddianamesi kabul edildi

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay'ın da bulunduğu, 9'u tutuklu 22 avukatın DHKP-C üyeliği ile suçlandığı iddianame kabul edildi.

'Kozağaçlı ve Tanay yönetici'

İddianamede Kozağaçlı ve Tanay, 'silahlı terör örgütü yöneticiği' ile suçlanıyor.

Terör soruşturmalarına bakmakla görevli savcı Adem Özcan tarafından hazırlanan iddianamede Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay ilk iki sırada yer aldı. Selçuk Kozağaçlı’nın “Terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Taylan Tanay’ın “Terör örgütü yöneticisi olmak, 5 kez terör örgütünün propagandasını yapmak ve görevli memurun görevini yaptırmamak için direnmek" suçlarından 53,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Avukat Barkın Timtik’in “Terör örgütünün üyesi olmak, 6 kez terör örgütünün propagandasını yapmak ve görevli memurun görevini yaptırmamak için direnmek" suçlarından 14,5 yıldan 51 yıla kadar hapsi istendi.

Timtik'e ağırlaştırılmış müebbet istendi

Avukat Ebru Timtik’in “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör örgütünün üyesi olmak, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs, 5 kez terör örgütünün propagandasını yapmak ve görevli memurun görevini yaptırmamak için direnmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 13,5 yıldan 76 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Avukat Oya Aslan’ın “Terör örgütünün üyesi olmak, 6 kez terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 13,5 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi. Selçuk Kozağaçlı’nın eşi Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı’nın "Terör örgütünün üyesi olmak, 2 kez terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 9,5 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edildi. Tutuksuz sanıklardan Avukat Efkan Bolaç’ın “Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede diğer 15 avukatın da aynı suçlardan cezalandırılmaları öngörüldü.