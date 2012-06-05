Çağdaş Gemik davasında karar bozuldu

Yargıtay, Antalya'da 2008 yılında motosiklet sürücüsü Çağdaş Gemik'i "Dur ihtarına uymadığı" için tabancayla vurarak öldüren polis memuru Mehmet Ergin hakkında, yerel mahkemenin "kasten öldürme" suçundan verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesine göre, 2008 yılında meydana gelen olayda, motosikletli Çağdaş Gemik ile kendisini durdurmak isteyen motosikletli polis ekibi arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre sonra, polisin yaklaşması üzerine motosikleti durduran Gemik, arkasındaki arkadaşının inmesiyle birlikte tekrar kaçmak istedi, ancak "dur" ihtarında bulunan polis memuru Mehmet Ergin tarafından ensesinden vurularak, öldürüldü.

Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı, Gemik'in kaskı üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, kaskta bir deri giriş deliği olduğu ve deliğin uzak atış sonucu meydana geldiği konusunda görüş bildirdi.

İddianamede, olayda silah kullanmayı gerektirecek bir durum bulunmadığı, hedefin kaçış istikametine doğru uygun ve etkili silahla yakın mesafeden doğrudan öldürme kastıyla ateş ettiği iddiasıyla Ergin'in, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Ergin'in "kasten öldürmek" suçundan TCK'nın 81/1. maddesine göre müebbet hapse mahkum etti.

16 yıl hapis

Eylemin "olası kasıt" ile işlenmesinden dolayı cezayı 20 yıl hapse indiren mahkeme, Ergin'i takdiri indirim de yaparak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yerel mahkemenin gerekçesinde, olayın gelişimi dikkate alındığında, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'na göre olay yerinden ehliyet ya da ruhsatı olmadığı için kaçmak isteyen kişiye karşı silah kullanma yetkisi olmadığı, kaçan kişinin diğer polislerle telsiz iletişimi ya da motosiklet plakasının takibinden yakalanabileceği, motosikletli Gemik'in polise direndiğinden söz edilemeyeceği belirtildi.

Ergin'in, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun polis memurlarına silah kullanma yetkisi tanıyan maddesindeki sınırları aştığı anlatılan kararda, bu nedenle TCK'nın 24. maddesindeki "kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez" hükmünün uygulanmasına yer olmadığı kaydedildi.

Yerel mahkeme kararı bozuldu

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olayda Gemik'in hayati bölgeleri hedef alınarak ateş edildiğini gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığına, bu nedenle polis Ergin hakkında TCK'nın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçunu tanımlayan 87/4. maddesinin 2. cümlesi uyarınca hüküm kurulması gerektiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozdu.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnerek, "olası kasıt" suçunun unsurları yönünden örneklerle kararını gerekçelendirdi.

Olası kast halinde, failin suçun maddi unsurlarının gerçekleşebileceğini, fiilin bazı neticelerinin meydana gelebileceğini kabul ettiği ifade edilen kararda, şöyle denildi: "Yargıtay'ın istikrar kazanan içtihatlarında, düğün yerinde havaya ateş ederken evleneceği gelini öldüren, hatta havaya ateş etmek için silahıyla oynadığı sırada ateş alması sonucu bir yakınını öldüren, maçtan sonra galeyana gelip havaya ateş ederken balkondaki bir kişiyi öldüren suç failleriyle ilgili olası kasıt hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Bu şekildeki kabul dikkate alındığında düğünde ya da maç sonucunda havaya ateş eden ya da ateş etmek isterken silah patlaması sonucu ölüme sebebiyet veren kişilerin 'hayati bölgeler hedef alınarak ateş edildiğinin' mi kabul edilmesi gerekmektedir? Yani, bu tür olaylarda suç failleri değil hayati bölgeleri, hiçbir şekilde orada bulunan kişileri hedef almadığı halde sonuç meydana geldiği için olası kasıt uygulanmaktadır."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, direnme kararı üzerine düzenlediği tebliğnamede, 1. Daire'nin bozma kararında olduğu gibi hüküm kurulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerel mahkemenin "direnme kararını" bozdu.