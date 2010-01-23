Çağdaş Gazeteciler'den TEKEL işçilerine ödül

T24 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, bu ''Özel Dayanışma Ödülü''nü TEKEL işçilerine vermeyi kararlaştırdıklarını açıkladı..



Dernek üyeleriyle birlikte Tekel işçilerine destek vermek üzere İş Genel Merkezi önüne gelen Abakay, burada yaptığı açıklamada, çalışanlarının, işçi sınıfı adına örnek bir mücadele ifade etti.



Abakay, bu nedenle ''Özel Dayanışma Ödülü''nü Tekel işçilere vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.



''Bizler aynı evin çocuklarıyız'' diyen Abakay, mücadeleleri boyunca işçilerinin yanlarında olacaklarını söyledi. Abakay, hükümetin, işçilerin sesini duymasını dileyerek, kendi kaşkol ile beresini bir işçiye hediye etti.



Bu arada, kendilerine ''İşsiz ve Güvencesiz Eğitimciler Platformu'' veren bir grup, işçilerin arasında kurdukları çadırda oturma eylemi yapıyor.



Gruptakiler, öğretmenlerin de Tekel işçilerine benzer sorunlar öne sürerek, eylemlerini Tekel işçileriyle birleştirmek için geldiklerini ve en az üç gün oturma eylemi yapacaklarını kaydetti.

